След 50 години в орбита: Ето къде и кога 400-килограмов обект ще падне на Земята

С лед половин век в орбита, 400-килограмов космически обект е на път да се приземи аварийно на Земята до броени дни - и има опасност да падне върху населена област, разказва People.

Не всички "космически пътешественици" се връщат с аплодисменти. Бивш съветски космически кораб, който обикаля около Земята повече от 50 години, е на път да влезе отново в атмосферата ни между 8 и 11 май, . Учените продължават да следят обекта, за да уточнят точно кога ще кацне аварийно на планетата ни. Настоящите изчисления показват, че повторното влизане вероятно ще се осъществи “някъде между 52 градуса северна и 52 градуса южна ширина”.

Според информация от Earthsky.org, ежедневен ресурс за Космоса и нашата планета, Космос 482 е изстрелян на 31 март 1972 г. от бившия Съветски съюз с първоначална цел да достигне Венера. Проблем с таймера, обаче, прекъсва работата на двигателя, което води до това, че корабът остава в орбитата на Земята.

Според Earthsky.org, е “изключително трудно” да се предвиди мястото на неконтролираното повторно влизане, особено дали космическият кораб ще премине над сушата, което увеличава вероятността да падне върху населен район.

Вероятността космическият кораб да падне вокеана е висока, предвид факта, че по-голямата част от Земята е покрита с вода. Въпреки това учените предупреждават, че ако Космос 482 се сблъска с населен район, последиците могат да бъдат особено катастрофални заради спецификите на дизайна на космическия кораб.

