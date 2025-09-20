Любопитно

Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи

Разстоянието до Луната всъщност се променя в рамките на един месец, докато обикаля около Земята

20 септември 2025, 09:00
Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи
Източник: IStock

Л уната се отдалечава с 3,8 сантиметра от Земята всяка година, съобщи Sciencealert.

Учените измерват разстоянието до Луната, като отразяват лазери от огледала, поставени там от космически сонди и астронавти.

Чрез измерване на времето, необходимо на светлината да пътува до Луната и обратно, учените могат много точно да измерят разстоянието до Луната и как се променя то.

Разстоянието до Луната всъщност се променя в рамките на един месец, докато обикаля около Земята. Луната обикновено е на 385 000 км от Земята, но орбитата ѝ не е перфектен кръг и се променя с около 20 000 км, докато обикаля около Земята. Тази промяна е причината някои пълни луни да са малко по-големи от други; те се наричат ​​суперлуни.

Изследователите в областта на астрофизиката, се интересуват от движението и взаимодействието на обекти като планети, звезди и галактики. Движенията на Земята и Луната имат много интересни последици и изучаването на това как се движат с течение на времето може да помогне на изследователите да разберат по-добре как всяка от тях се е променила през 4½ милиарда години, откакто са се образували Земята и Луната.

Приливни сили

И така, защо Луната се отдалечава? Всичко е заради приливите и отливите.

Приливите и отливите се получават от разликата в гравитацията върху даден обект. Силата на гравитацията, упражнявана от Луната, е с около 4% по-силна от страната на Земята, която е обърната към Луната, в сравнение с противоположната страна на Земята, обърната далеч, защото гравитацията отслабва с разстоянието.

Тази приливна сила кара океаните да се плискат в две издатини, които сочат към Луната и обратно. Те правят това, защото гравитационната сила, която Луната привлича Земята, не е просто средна сила, която е с еднаква сила навсякъде.

Гравитацията на Луната е най-силна от по-близката страна на Земята, създавайки водна издатина, насочена към Луната. Тя е по-слаба от противоположната страна на Земята, което оставя друга водна издатина, която изостава от останалата част на Земята.

Докато Земята се върти, тези издатини се движат и продължават да сочат към Луната поради нейното гравитационно привличане. В Ню Йорк или Лос Анджелис нивото на водата може да се промени с около 1,5 метра поради тези приливни издатини.

Тези течни издатини не са съвсем в една линия с Луната – те я „водят“ малко, защото Земята се върти и ги дърпа напред. Тези издатини също така упражняват гравитационно привличане назад върху Луната. Издатината, по-близо до Луната, не само дърпа Луната към центъра на Земята, но и малко напред в орбитата ѝ – подобно на тласъка, който спортен автомобил получава, когато завива по завой.

Това привличане напред от по-близката приливна издутина кара Луната да се ускорява, което води до увеличаване на размера на нейната орбита . Представете си бейзболен играч, който удря хоумрън. Ако играчът удари топката по-бързо на домашната плоча, тя ще се издигне по-високо в небето.

Така че в крайна сметка гравитацията на по-близката приливна издатина на Земята дърпа Луната напред, което увеличава размера на лунната орбита. Това означава, че Луната се отдалечава малко повече от Земята. Този ефект е много постепенен и се забелязва само средно през годините.

Влияе ли нарастващото разстояние на Луната на Земята?

Луната набира инерция с увеличаване на орбитата си. Представете си въртене на тежест, прикрепена към връв. Колкото по-дълга е връвта, толкова по-голям импулс има тежестта и толкова по-трудно е да се спре.

Тъй като Земята върши работата по увеличаване на импулса на Луната, въртенето на Земята от своя страна се забавя , тъй като импулсът ѝ отива към Луната. С други думи, с увеличаването на орбиталния импулс на Луната, въртящият се импулс на Земята намалява в замяна. Този обмен прави деня съвсем малко по-дълъг.

Но не се притеснявайте, тези ефекти са толкова малки: 1,5 инча годишно в сравнение с разстояние от 239 000 мили (384 000 км) е само 0,00000001% годишно. Ще продължим да имаме затъмнения , приливи и отливи и дни, които траят 24 часа, в продължение на милиони години.

Луната е била ли по-близо до нас в миналото?

Земните дни са били по-кратки в миналото.

Луната вероятно се е образувала преди около 4,5 милиарда години, когато млада Земя е била ударена от протопланета с размерите на Марс , което е довело до изхвърляне на много материал в космоса.

В крайна сметка този материал е образувал Луната и първоначално е била много по-близо до Земята. Тогава Луната е била много по-голяма в небето.

Чрез изследване на фосилизирани черупки на миди за материал, показващ техните ежедневни модели на растеж, палеонтолозите откриха доказателства, че преди 70 милиона години – близо до края на ерата на динозаврите – денят е бил само 23,5 часа, точно както е предсказано от астрономически данни.

Какво ще се случи в бъдеще?

И така, ще се освободи ли Луната евентуално от гравитационното привличане на Земята, докато се отдалечава?

Ако превъртим напред с десетки милиарди години в бъдещето, евентуално въртенето на Земята може да се забави, докато тя не се заключи приливно с Луната. Това означава, че на Земята ще ѝ е нужно точно толкова време, колкото на Луната да се завърти. В този момент Луната ще спре да се отдалечава и ще я виждате само от едната страна на Земята.

Но две неща ще предотвратят това. Първо, след около милиард години Слънцето ще стане по-ярко и ще изпари океаните. След това няма да има големи приливни издувания, които да отдалечат Луната. Няколко милиарда години по-късно Слънцето ще се разшири до червен гигант , вероятно унищожавайки Земята и Луната.

Но тези събития са толкова далеч в бъдещето, че не е нужно да се тревожите за тях. Можете просто да се насладите на приливи и отливи на плажа, слънчеви затъмнения и нашата красива Луна.

Кой беше първият на Луната - припомнете си в нашата галерия.

Първият на Луната - Нийл Армстронг
11 снимки
нийл армстронг
нийл армстронг
нийл армстронг
нийл армстронг
Източник: Sciencealert    
Луна Земя Приливни сили Гравитация Орбита Астрономия Суперлуна Отдалечаване на Луната Въртене на Земята Бъдеще на Земята
Последвайте ни

По темата

Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица

Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица

Русия: Руски изтребители не са нарушавали естонското въздушно пространство

Русия: Руски изтребители не са нарушавали естонското въздушно пространство

Икономисти: Сериозен ръст на заплатите с 40-50% в някои сфери

Икономисти: Сериозен ръст на заплатите с 40-50% в някои сфери

Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи

Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

pariteni.bg
Каква е разликата между Коли и Шелти?

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Виц на деня

– Бабо, какво правиш на компютъра? – Чатя с дядо ти – много е романтичен, ама не знае, че съм аз!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Спестете от сметки: Как да изберем най-икономичния климатик

Спестете от сметки: Как да изберем най-икономичния климатик

Любопитно Преди 28 минути

Разходът на енергия е най-важният параметър, който трябва да проверим

<p>Португалия ще признае палестинската държава</p>

Португалия ще признае палестинската държава

Свят Преди 52 минути

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица

Диви и красиви

Три двойки отиват на финала в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Победителите ще заминат на екзотично пътешествие в Бали

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Технологии Преди 2 часа

ИИ ще съкрати много работни места, казва шефът на "Амазон"

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

Любопитно Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°

Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Технологии Преди 2 часа

Chrome, Edge, Firefox, Safari и останалите предлагат удобна функция, но сигурна ли е

Семейство Макрон представя научни доказателства за женския пол на Брижит

Семейство Макрон представя научни доказателства за женския пол на Брижит

Свят Преди 10 часа

Фалшивата новина, която се появява редовно във Франция още от първия мандат на Еманюел Макрон през 2017 г. набира поддръжници в САЩ

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Първото си ексклузивно интервю те дадоха в подкаста “След игрите”

Зеленски: Украйна ще засили оръжейното си производство

Зеленски: Украйна ще засили оръжейното си производство

България Преди 11 часа

Зеленски отбеляза, че е обсъдил средствата за оръжейно производство в Украйна, включително с международните партньори

Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война

Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война

Свят Преди 11 часа

Полицията съобщи, че бомбата е с дължина приблизително 1,5 метра и е тежала около 450 килограма

Естония задейства член 4 на НАТО

Естония задейства член 4 на НАТО

Свят Преди 11 часа

Три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути

Реципрочна мярка: Беларус изгони дипломат след обвинения в шпионаж

Реципрочна мярка: Беларус изгони дипломат след обвинения в шпионаж

Свят Преди 12 часа

Беларус е управлявана от повече от три десетилетия от авторитарния президент Александър Лукашенко, който е близък съюзник на Путин

Внимание, шофьори! Силно задимяване на пътя между Паничери и Старосел

Внимание, шофьори! Силно задимяване на пътя между Паничери и Старосел

България Преди 12 часа

Няма опасност за село Старосел, съобщи Матея Гудев

256 души са с хранително отравяне след сватба край Сливен

256 души са с хранително отравяне след сватба край Сливен

България Преди 12 часа

На всички заболели е назначено лечение

Тръмп иска Върховният съд да лиши транссексуалните от правото да отбелязват половата си идентичност в паспортите

Тръмп иска Върховният съд да лиши транссексуалните от правото да отбелязват половата си идентичност в паспортите

Свят Преди 12 часа

Това е един от няколкото спора, свързани с укази, подписани от Тръмп след завръщането му на президентския пост

Трима загинали при взрив в завод в Италия

Трима загинали при взрив в завод в Италия

Свят Преди 13 часа

"Да умреш на работа е национален позор. Стига!"

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчева серия почивни дни

sinoptik.bg
1

Децата у нас пият недостатъчно вода

sinoptik.bg

София Лорен на 91! Това са 10 от най-вдъхновяващите ѝ цитати

Edna.bg

Говорят диетолозите: Колко хляб е полезно да ядем на ден?

Edna.bg

Футболен агент: Реал Мадрид надви поне шест клуба, за да привлече Дийн Хаусен

Gong.bg

Антъни Гордън похвали Рашфорд и две от звездите на Барселона, обяснявайки как те превъзхождат Ман Сити, Ливърпул и Арсенал

Gong.bg

Откриха тялото на мъж край Пловдив

Nova.bg

Предстои слънчева серия почивни дни

Nova.bg