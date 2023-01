Най-интересните астрономически събития, които ни очакват през 2023 г.

С лънчеви и лунни затъмнения, метеорни потоци, както и планетни „сближавания“ – това са само част от астрономическите събития през 2023 г., които се очакват с голям интерес.

Започваме 2023 г. с "посещение" на комета от епохата на неандерталците

Какво трябва да знаем за тях? И кои от тях ще могат да се наблюдават от територията на нашата страна? Отговори на тези въпроси дава Пенчо Маркишки, който е физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия“ при СУ „Св. Климент Охридски“.

Какви слънчеви и лунни затъмнения ни очакват през 2023 г. и кои от тях ще могат да бъдат наблюдавани от територията на България?

През 2023 г. ще има общо четири затъмнения, като две от тях ще бъдат слънчеви, а другите две - лунни. За разлика от слънчевите, двете лунни затъмнения ще бъдат видими от България. На 20 април ще има хибридно слънчево затъмнение, което ще може да се наблюдава от територията на страни като Австралия, Нова Зеландия, Филипините и Индонезия. Максималната фаза на явлението ще настъпи в 07:17 ч. българско време и ще се наблюдава с най-голяма продължителност – 1 минута и 16 секунди, от Тиморско море, на около 50 км. южно от градчето Бетано на южното крайбрежие на Източен Тимор.

Тук трябва да се отбележи, че при хибридните затъмнения се наблюдава преход от пръстеновидно към пълно слънчево затъмнение (или обратно) за наблюдателите, намиращи се по протежение на пътя на лунната сянка. На 20 април ще се наблюдава двоен преход – от пръстеновидно към пълно слънчево затъмнение и после – обратно към пръстеновидно. Пръстеновидни слънчеви затъмнения се случват тогава, когато Луната е по-далеч от наблюдателя. Тогава тя е с по-малък видим диаметър и по време на пълната фаза не успява да закрие изцяло Слънцето. Така периферията на слънчевия диск остава видима като ярък пръстен около Луната.

SOLAR SHOW: Much of Europe and parts of Africa and Asia saw the moon take a bite out of the sun during the second and last solar eclipse of the year. https://t.co/CKqP8oRzE0 pic.twitter.com/MbPxsl2Dy3