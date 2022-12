Най-запомнящите се тоалети за 2022 година (СНИМКИ)

2022 година беше годината на повсеместното завръщане към светския живот след сюрреалистичните две години на пандемията от COVID-19. Фестивали, наградни церемонии, филмови премиери, гала вечери, ревюта, сватби и погребения протекоха без ограничения в броя на хората и се превърнаха в парад на модата, а специализираните издания като „Вог”, „Венити феър”, „Космополитън” или „Ел” отново оживено дебатираха най-паметните модни решения на годината.

В началото на месец май традиционната гала вечеря на музея „Метрополитън” в Ню Йорк събра звезди от всички сфери на шоубизнеса и светския живот в САЩ. Там именно Ким Кардашиян направи запомняща се поява със „заета” от Мерилин Монро рокля. Тоалетът на френския дизайнер Жан Луи остана през 1962 г. в историята, когато актрисата се появи с него в „Медисън скуеър гардън” в Ню Йорк на събитие на демократите, на което се празнуваше и 45-ият рожден ден на Джон Кенеди. Тогава роклята в телесен цвят, обсипана с 2500 блестящи кристала, създаваше илюзията, че Мерилин Монро е гола. За тоалета актрисата платила по онова време 1440 долара, което отговаря на около 12 400 днешни долара. През 2016 г. роклята бе откупена на търг на аукционната къща „Джулиънс окшънс” за 4,81 милиона долара от веригата музеи, наречени „Вярваш или не” на Риплис в Орландо, в щата Флорида, където се намира и до днес.

Kim Kardashian Knew People Would 'Hate' Seeing Her In Marilyn Monroe's Dress https://t.co/8OlKrrqDWJ — MSN (@MSN) December 14, 2022

Именно тази рокля избра да вземе под наем Ким Кардашиян за гала вечерта на музея „Метрополитън”. Този избор бързо се превърна в кошмар за известната с пищните си форми Кардашиян. Тя е трябвало да отслабне драстично за кратко време, за да се напъха в тоалета. В музея тя дошла облечена с роба. Там се преоблякла с роклята на Мерилин, появила се с нея на стълбите на музея, където парадирала едва 10 минути пред камерите на фотографите. Ким едва успяла да се изкачи по стълбите, а веднъж влязла в самия музей, тя облякла копие на тоалета, тъй като не е можела да рискува да седне на трапезата на гала вечерята заради риск роклята да се пръсне по шевовете. Сложната логистична операция породи доста критики по адрес на Кардашиян, че е рискувала да съсипе ценния тоалет. В някои медии дори се появиха информации, че е успяла да причини необратими щети на модния шедьовър - нещо, което Кардашиян отрече. За да има честта да носи тоалета на Мерилин Монро, Ким Кардашиян не е плащала наем на музея, от който го е заела, но е направила дарения по време на благотворителни прояви, свързани с него.

През отминаващата година на червените килими на кинофестивалите, наградните церемонии, ревютата и светските събития имаше и нещо общо – тоалетите във всички нюанси на розово. Това изобилие на розови тоалети не беше никак случайно. Освен че този цвят символизира завръщането към живота след пандемичната парализа, то бе вдъхновено и от модната къща „Валентино”. През пролетта на Седмицата на модата в Париж тя представи издържана основно в розово колекция, наречена „Горещо розово”, включваща разнородни тоалети – от елегантни вечерни рокли до привидно ежедневни облекла, съчетани с аксесоари в същия цвят. Всичко това беше дело на творческия директор Пиерпаоло Пичоли.

Valentino FW22 putting the “hot” into “hot pink” pic.twitter.com/DWgffFGEVk — Kea (@jacquemusx) March 6, 2022

После редица знаменитости наемаха модели от колекцията, за да „разцъфнат в розово” на светските прояви. Четири от тези тоалета например бяха наети от италианската певица Лаура Паузини, водещата на 66-ото издание на конкурса „Евровизия” в Торино. На тоалети от същата колекция на „Валентино” заложиха на церемонията за наградите „Грами” екстравагантният американец Били Портър и американската певица Съуити. Тоалет на „Валентино” в същия розов цвят избра актрисата и певица Ариана ДеБоуз за церемонията за наградите на Гилдията на американските актьори. Ан Хатауей позира за фотосесия за изданието „Харпърс Базар” по време на кинофестивала в Кан в тоалет на „Валентино”. В Кан с розови тоалети на италианската модна къща се появиха и шведският модел Елза Хоск, австралийската актриса Катрин Ланфорд, немският модел и блогърка Каро Даур, френската актриса Беренис Бежо и испанската кинозвезда Роси де Палма. На галавечерта на „Метрополитън” американската кинодива Глен Клоуз се появи с тоалет в две части с панталон и наметало с нюанс на разцъфнала бугенвилия, пак от колекцията на „Валентино”. Цикламен, нетипичен за мъж костюм на „Валентино”, бе надянал тогава актьорът Себастиан Стан.

И докато всички светски персони сякаш търсеха с какъв възможно най-запомнящ се розов тоалет да блеснат, латинозвездата Дженифър Лопес блесна през тази година с изобилие от сватбени рокли. През лятото тя се омъжи за актьора Бен Афлек. Като сватбените церемонии бяха две. Едната - тайна в Лас Вегас, а втората - пищна и тържествена в имение в щата Джорджия. За двете сватби Лопес бе избрала общо пет бели рокли – две за тайната и три за тържествената сватба, като всички те бяха широко коментирани от модните експерти. На тържествената сватба Лопес смени три тоалета на Ралф Лорън. За направата на първата рокля бяха използвани 500 метра плат и 1000 парчета плат, които бяха нагънати на вълни и букли, пришити в продължение на часове към долната част на тясна рокля с дълбоко изрязан гръб. Вторият тоалет бе вдъхновен от полилеите и бе отново с дълбоко изрязан гръб и каскада от нанизи от перли и кристали, пришивани на ръка от 50 шивачки в продължение на дни. Третият тоалет бе изчистен като линия, обсипан с кристали Сваровски и с дълбоко деколте. Всичко това бе съчетано и с няколко комплекта бижута -диамантени обеци и халка с флорални мотиви на стойност близо 100 000 долара на „Микимото”, обеци с перли и диаманти за 85 000 долара отново на „Микимото” и такива с 27-каратови диаманти на „Самер Халимех” за 2 милиона долара. За тайната сватба Лопес бе избрала рокли на дизайнера Зухаир Мурад и модната къща „Александър Маккуин”.

The most talked about celebrity wedding of 2022? @JLo & @BenAffleck's backyard I-DO. Who could forget this timeless capture by @johnrussophoto. #caratsandcake pic.twitter.com/aWION35JSU — Carats & Cake (@CaratsandCake) December 14, 2022

В началото на юни четирите дни на официални чествания на платинения юбилей на британската кралица Елизабет Втора станаха повод за всички дами от кралската фамилия и гости на тържествата да покажат впечатляващи тоалети. Три месеца по-късно кралицата почина и държавното й погребение на 19 септември в Уестминстърското абатство и частната церемония в параклиса на замъка Уиндзор бе повод, макар и тъжен, за дамите от кралската династия да извадят отново официалните тоалети, но този път в черно.

Съпругата на принц Уилям – Кейт, жената на Хари – Меган Маркъл, кралицата консорт Камила, Софи – съпругата на Едуард, най-малкото дете на кралицата, Биътрис и Юджийн, дъщерите на принц Андрю, втория син на Елизабет Втора, и дори малката Шарлот, дъщеричката на Уилям и Кейт, показаха на погребението истинска колекция от черни траурни шапки и дискретни бижута. Най-голямото внимание естествено тогава привлякоха Кейт и Меган, за които медиите не престават да пишат, че са в постоянно съперничество. На погребението Кейт се появи с черен тоалет на „Александър Маккуин”, чиято бяла версия тя носеше на Парада на знамената по време на честванията на платинения юбилей на Елизабет Втора. Тя беше съчетала траурната рокля с прочутото четириредово перлено колие с диамантена висулка, което бе част от колекцията с бижута на покойната кралица. Същото колие Кейт носеше и на погребението на принц Филип, съпругът на Елизабет Втора, преди година и половина. Същото колие носеше и принцеса Даяна през 1982 г. На погребението Кейт носеше също перлени обеци, които също са били на покойната кралица. И тоалетът, и бижутата целяха да подчертаят близката й връзка с Елизабет Втора. И да намекнат, че Кейт е била предпочитаната от кралицата кралска снаха.

Catherine - Princess of Wales looking absolutely perfect at the funeral of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/ZKjS1uftDo — A Beautiful Culture (@ABeautifulCult1) September 20, 2022

Меган Маркъл пък избра черен тоалет, дело на Стела Маккартни. Същата версия на тоалета, но в тъмносиньо, тя облече през 2018 г. на тържествата за 92-ия рожден ден на Елизабет Втора. Сега новата версия на облеклото Меган бе съчетала с обеци с диаманти и перли, подарени й от кралицата малко след обявяването на официалния й годеж с Хари през 2018 г. С избора на този тоалет и бижута Меган също е искала да покаже, според анализатор, че е имала близки отношения с Елизабет Втора, въпреки че медиите я обрисуват като бунтарка или интересчийка, която иска да съсипе репутацията на британската корона.

Queen Elizabeth II’s funeral: Meghan, Duchess of Sussex, outside of Westminster Abbey following the service, during which she sat with Prince Harry. https://t.co/KWKQMgpDIY pic.twitter.com/zuIsRowRLE — The Hollywood Reporter (@THR) September 19, 2022

Говорейки за тоалети в черно, тези дни покрай световния успех на сериала на „Нетфликс” „Уенздей” с Джена Ортега в главната роля, номиниран за две награди „Златени глобус”, на особено медийно внимание се радват и черните рокли, носени от актрисата по различни поводи, сред които и за официалната премиера на сериала в средата на ноември. Сексапилните тоалети на Ортега на светските събития са в пълен контраст с роклята, която героинята й носи в една от сцените, съчетаваща старомоден романтичен шик и зловещ готик стил. Подборът на тоалета е направен от дизайнерката на сценични костюми Колийн Атууд, която е облякла героинята на Джена Ортега в рокля на модната къща „Алая”.

В Европа в последните няколко месеца вниманието бе фокусирано и върху модния стил на първата жена премиер на Италия Джорджа Мелони. На откриването на сезона на оперния театър „Ла Скала” в Милано в началото на декември тя блесна с елегантна кадифена дълга и изчистена като линия рокля на Армани с разголени рамене, с което изненада всички, свикнали да я виждат с костюми с панталони или с широки неофициални дрехи.

Пак в Италия класическата и ефирна елегантност в тоалетите на модна къща „Валентино”, представени в началото на юли на ревю на "Испанските стъпала" в центъра на Рим, дълго време ще останат в спомените. Това ревю бе и първото голямо модно събитие в италианската столица след пълното разхлабването на ограничения заради пандемията в Италия и беляза тържествено завръщането на Рим към светския живот.

Anna Wintour giving a standing ovation at Valentino F/W 2022 couture on the Spanish steps in rome pic.twitter.com/xkTY6qaF8o — Eboni🤍 (@VersaceVenus_) December 7, 2022

Запомнящ се ще остане и показания на ревю в Париж пред Токийския дворец тоалет на ексцентричния американски дизайнер Рик Оуенс, известен с фрапантните си модни решения, превръщащи жените в модерни амазонки, в мистични фигури, във футуристични персонажи и дори в аксесоари към тоалетите на други жени (през 2015 г. в ревю на Оуенс жени носеха като раници на гърба си или отпред други жени, обърнати с главата надолу). Тоалетът тази година, с който дизайнерът изненада почитателите си, беше рокля с цвят маджента, в която фееричната материята почти заливаше манекенката, която я носеше.

Впечатляващи бяха и тоалетите на цветнокожия дизайнер от Алтанта Томас Грегъри Хамилтън, по-известен като Грегъри Стич (в превод: Грегъри Плетката), който е майстор на плетенето на една кука. Грегъри, чийто външен вид напомня на рапър, но не и на майстор на плетивото, се е посветил на необичайното си хоби – плетене на една кука - след смъртта на майка си и днес вече е световноизвестен, а прозвището му е "Кралят на плетката на една кука".

bella hadid for coperni S/S 2023 pic.twitter.com/tF1BomOrBX — loki’s gf 🐇 (@heslunars) October 4, 2022

В коренно различен регистър, на 30 септември, модната дива Бела Хадид „написа страница в модната история”, когато на ревю на модната къща „Коперни” по време Парижката седмица на модата се появи само по гащички, а после беше напръскана от трима мъже с пистолети за боя с „Фабрикан” – материал, направен от полимери и естествени и синтетични влакна. Върху голата плът на Бела Хадид спреят се превърна в сексапилна бяла асиметрична рокля, „ушита” буквално пред зрителите.

„Нова страница в модната история” написа в Италия и Друзила Фоер, творческото алтер его на актьора, певец, фотограф и художник Джанлука Гори. Под това алтер его в последните 10 години той превзема театралните, музикалните и телевизионните сцени. Тази година Друзила Фоер бе съводеща в една от вечерите на фестивала на италианската песен в Сан Ремо, на церемонията по връчване на италианските награди „Давид на Донатело”. Тя имаше лятно турне със свой моноспектакъл. На италианските кинонагради "Сребърна лента" тя получи отличие за най-добро филмово откритие, а на кинофестивала във Венеция - награда за телевизионна личност на годината. Друзила Фоер води през годината и редица други фестивали и творчески събития, бе гост на модни ревюта и всеки пък впечатляваше публиката с елегантни тоалети, повечето от които на „Валентино”, носени от нея с такава лекота, която доста жени не притежават. Само на фестивала в Сан Ремо за една вечер тя смени седем тоалета на модните къщи „Ателие Рина Милано” и „Росораме”. С един от тях – внушителна дълга черна рокля – тя преодоля безпроблемно стръмните стъпала на фестивалната сцена, представляващи трудно препятствие за много италиански изпълнителки. А тези дни Друзила Фоер води телевизионна програма по РАИ Дуе, в която успешно налага стила на елегантните блузи с шал яка, съчетани с панталони с висока талия и широки крачоли – един уж излязъл от мода стил, който отново се връща на мода.