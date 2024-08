Най-високият мост в света промени картата на Европа

И здигащ се над живописния пейзаж, той безспорно е един от най-красивите мостове в света.

(Във видеото може да научите повече за: Китай строи най-дългия стъклен мост в света)

Мостът е толкова известен, че има собствен посетителски център, а хората планират пътувания до района само за да преминат по него. Мостът може да бъде видян дори от Kосмоса.

Голдън Гейт? Не, това е виадуктът Мийо - идеален пример за съчетание на техниката и изкуството. Издигнат високо над дефилето Тарн в Южна Франция и дълъг 2460 метра, виадуктът Мийо е най-високият мост в света с конструктивна височина 336,4 метра.

За разлика от други известни мостове, които обикновено свързват две точки на сходна надморска височина, виадуктът Мийо на практика се превръща в обратното на влакче в увеселителен парк, като преминава по равно през долината, докато земята под него се вълнува нагоре-надолу.

Височината на седемте стълба варира от 78 до 245 метра, като всеки от тях е изчислен до милиметър, за да осигури идеално гладко изживяване за водачите, които се издигат през Тарн. Между всяка двойка има 342 м (1122 фута) разстояние - достатъчно голямо, за да може Айфеловата кула да се вмъкне в пролуката. Стълбовете са свързани със седем стоманени стълба, всеки с височина 87 метра, а от двете им страни са разположени 11 кабелни опори. Всичко това спомага за поддържането на „палубата“ - пътната настилка, която тежи 36 000 тона, или еквивалента на 5100 африкански слона - стабилна.

В същото време е абсолютно прецизно произведение, но и красиво. Районът на Gorges du Tarn е защитен пейзаж, но вместо да разваля гледката, виадуктът Мийо я подобрява.

Това е „чудо на съвременния свят“ и „инженерно чудо“, казва Дейвид Найт, директор по проектиране и инженеринг в Cake Industries и специализиран съветник на Института на строителните инженери.

„Това е перфектното взаимодействие между архитектура и инженерство, което означава, че всеки, който го види, го смята за впечатляващ“, споделя Найт.

Нищо чудно, че за мнозина преминаването през виадукта е нещо, за което се пътува, а не нещо, което се прави по време на пътуване.

И така, как това чудо на съвременния свят е построено в средата на Франция? Защо планирането му отнема две десетилетия, преди да бъде отворен за движение през декември 2004 г.? И как то на практика промени картата на Европа?

Твърде дълъг мост?

Отговорът на всички тези въпроси е географията. Централният масив е обширна планинска област, прорязана от дълбоки долини и проломи, разположена приблизително в средната част на долната половина на Франция. Разположен на около 15% от територията на страната и граничещ с Алпите на изток, той е едно от препятствията, които трябва да премине всеки, който пътува от северната към южната част на страната - или от Северна Европа към Испания.

Този виадукт е толкова важен, но и толкова труден, че според Мишел Вирлож, инженерът, ръководил проектантския екип, който за първи път започва работа по него през септември 1987 г., той се планира от две десетилетия.

„Първият проблем не беше какъв мост да се построи, а къде ще минава магистралата“, казва той.

По онова време Централният масив е отдалечен, въпреки централното си местоположение. Имало е еднопътна жп линия, а пътищата „не са били много добри“, казва той. „Централната част на Франция не можеше да се развива поради липса на транспорт“.

Затова през 80-те години на миналия век френското правителство решава да модернизира пътната мрежа, а тогавашният президент Валери Жискар д'Естен взема решение за изграждане на магистрала. Една от целите е да се отпуши прословутият задръстен път около Мийо, където пътят се спуска в долината и пресича река Тарн в центъра на града. Всеки ден от двете страни на града се образуваха задръствания с дължина около 20 км.

„Преминаването през Мийо беше черна точка на трафика за туристите. Имаше много задръствания. Имаше километри задръствания. Това създаваше много лош имидж на нашия район... по отношение на замърсяването беше ужасно. А на местните жители им отнемаше много време да стигнат от една точка до друга“, казва Емануел Газел, настоящ кмет на Мийо.

По думите на лорд Норман Фостър, който става архитект на моста, районът е „изключително красива долина, превърнала се в едно от най-големите тесни места във Франция“.

Решението за построяване на мост около Мийо е взето през септември 1986 г., казва Вирлож, който по това време е ръководител на отдела за големи мостове във френската администрация. Имало е само един проблем: географията на района е означавала, че няма очевидно решение.

„Започнахме да търсим къде е възможно, но много варианти бяха лоши и отне почти три години, за да намерим решение“, казва той.

Една от идеите е магистралата да се прокара на изток от Мийо, като пътят остане на платото, а долините от двете му страни се пресичат с два висящи моста. Но това нямаше да позволи връзка с Мийо - „единственият голям град между Клермон-Феран и Безие“, казва Вирлож - който се нуждаеше от икономически тласък.

Затова се обръщат към експертите: геолози, геотехнолози, пътни инженери и Вирлож, който вече е проектирал моста Pont de Normandie - 7 032-метров мост над река Сена в северната част на Нормандия.

Първата идея на екипа е пътят да минава западно от Мийо, като се спуска на по-ниска надморска височина в долината, преминава се по мост на по-ниско ниво и отново се изкачва до платото, а след това се прави тунел. Те са в етап на планиране, когато на пътния инженер на екипа Жак Субейран му светва лампичка.

„Той ме попита: „Защо отиваш в долината?“ и това беше голям шок. Магистралата минаваше на 300 метра над реката. Дори не бях помислил за възможността да мина на високо ниво. Веднага си казах, че се държим глупаво. Започнахме да работим върху идеята да минаваме от плато на плато“, спомня си Вирлож.

Само след осем дни те вече имат подробни чертежи на вълнообразните нива на терена, както и възможна височина за магистралата, която да се провира през него.

Значението на елегантността

Знаеха къде искат да бъде виадуктът - но как трябва да изглежда той?

Вирлог веднага разбрал, че най-добрият вариант ще бъде мост с въжени платформи.

„Кабелът е най-ефективната конструкция за пренасяне на товар и може да се получи много тънка палуба, така че е много по-добре да се гледа“, казва той.

Стройността е била важна. Вече е имало спорове относно идеята за преминаване на мост през такъв известен пейзаж. За да се избегне разрушаването на пейзажа, мостът е трябвало да изглежда „много тих“.

Получаването на зелена светлина отнема няколко години. Френското правителство обявява конкурс за проектиране на моста и през 1996 г. поръчката е спечелена от група, ръководена от Вирлож като инженер (който напуска предишната си работа година по-рано) и британския архитект Норман Фостър - сега лорд Фостър. Фостър нарича техния план да се прехвърли през долината, а не през реката, „философска концепция“, която ги отличава от останалите конкуренти.

Но тъй като местната общност се вълнува от идеята да бъде развалена тяхната природна красота, Фостър се изправя пред „предизвикателството на дизайна... да създаде нещо, което да подобри пейзажа, да се разположи нежно на дъното на долината - да бъде най-деликатната и лека намеса“. Вирлож казва, че е трябвало да бъде „чисто и просто“.

И все пак този ценен пейзаж, който е трябвало да бъде естетически защитен, е бил изключително труден за работа.

„Силите на вятъра на това ниво са огромни и колоните трябва да се съобразят с огромното разширяване и свиване на палубата“, казва Фостър.

И тук не става дума само за леко подскачане. Мостът с дължина 2460 метра може да се разширява или свива с 50 сантиметра в зависимост от времето. Решението е да се добавят удължители.

За щастие, макар че според старата поговорка архитектите и инженерите трябва да са на нож и макар че може да си представите, че двама титани на архитектурата и инженерството могат да се сбият, Фостър и Вирлож имат само похвали един за друг. Вирлог казва, че работата е била „много лесна“, докато за Фостър това е било „среща на умовете“. По време на работата по проекта екипът е имал срещи два пъти месечно в Лондон.

„Той ме питаше: „Защо искаш това, а не онова?“ и след това вземаше решение за пет минути“, казва Вирложо.

„Веднъж имаше голям спор за формата на палубата. Той ме попита какво съм предложил, дали съм сигурен, че ще се получи. След това каза: „Добре - архитектурата не трябва да противоречи на научните нужди“, казва още Вирложо.

Над пътя здравите колони се „разделят“ на две по-гъвкави рамена, превръщайки в художествено изявление инженерната необходимост.

Същото важи и за завоя на пътя, който плавно се извива през долината. Тя е не само красива, но и гарантира, че няма визуално припокриване - и следователно объркване - за шофьорите на такава голяма височина. Междувременно стълбовете стават все по-тънки, когато се издигат към пътното платно, като повече или по-малко намаляват наполовина - от 24 метра ширина в долната част до 11 метра в горната.

Техният проект за въжен мост със седем елегантни стълба, които маршируват през пейзажа, и това, което Фостър нарича „змията на пътя, невероятно тънка като бръснарско ножче“, е издържал проверката на времето.

Тревожното изграждане

Ако дизайнът не беше достатъчно предизвикателство, дойде ред на строителството, което започна през октомври 2001 г. Проектът струва 400 млн. евро (437 млн. долара) и е финансиран от Eiffage - частна строителна компания, която и до днес има концесия за моста. За изграждането му са използвани 290 000 тона стомана и бетон, а по него работят около 600 строители.

I really want to dive deep in this civil engineering breakthrough but then



I realized nothing would beat a personal experience on the world's tallest bridge.



If you could just come down to Milliau yourself and witness this magnificent breakthrough pic.twitter.com/V6f9CwpF47