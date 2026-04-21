Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Н ай-новото забавно предаване в ефира на NOVA - Smart Face стартира за първи път в България на 19 май. Във всеки епизод водещият Николаос Цитиридис ще провокира случайни минувачи на улицата да се впускат в любопитни предизвикателства, които могат да им донесат парични награди до 10 000 евро. Изпълнителен продуцент на българската версия на шоуто е Global Frame.

Николаос Цитиридис ще задава въпроси на различни хора в най-големите градове в страната, но участниците няма да им отговарят сами, а ще трябва да посочат друг произволен човек от тълпата, който според тях знае верния отговор или може да се справи с определена задача. В края на всяко предаване предстои и среща с популярна личност, която също ще се впусне в играта.

Снимките на предаването са в разгара си, а Николаос Цитиридис вече раздаде първите награди по улиците на София, Пловдив и Благоевград. Съвсем скоро предстои водещият да посети Стара Загора, Бургас и Варна. Повече информация за датите и точните локации може да следите в социалните мрежи на предаването.

Форматът Smart Face се разпространява в над 30 държави, сред които Германия, САЩ, Португалия, Бразилия, Русия, Хърватска, Индонезия, и Колумбия. Предаването се радва на успех по целия свят, особено в испаноговорящите региони.

Водещият Николаос Цитиридис ще разкаже повече за предстоящото в предаването този четвъртък в „На кафе“.

