Най-големият водопад на Земята, който влияе на климата на планетата

В свят, където величествените Ниагарски и Анхелски водопади впечатляват с красотата си, съществува друг гигант, който ги превъзхожда по мащаб, но остава невидим за човешкото око. Скрит под ледените води на Арктика, водопадът в Датския проток е истинско природно чудо, което никой човек не е виждал.

Скрит гигант: катаракта в Датския проток

Катарактата в Датския проток (известна още като Датския праг или водопадите в Датския проток) е необичаен океански феномен, който засенчва дори най-високите сухоземни водопади не само по височина, но и по обем на вода.

За разлика от обикновените водопади, които се образуват, когато реките се спускат по скали, тази подводна каскада функционира на съвсем различен принцип.

Простиращ се на около 3500 метра височина - далеч надвишаваща височината на най-високия водопад на сушата, Ангел Фолс (979 м) - този подводен гигант тихо работи между Исландия и Гренландия, играейки ключова роля във формирането на глобалните океански течения и климата на Земята. Учените едва сега започват да разбират пълната му сила.

Водопадът започва на хиляди фута под повърхността, където по-плътна и по-студена вода от Северно и Гренландско море се спуска надолу в Атлантическия океан. Тази студена, солена вода е по-тежка от по-топлата и по-малко солена вода на Северния Атлантик, затова потъва под нея. Общата дължина на тези подводни водопади е около 480 километра.

Докато се спуска по склона, водата образува мощен поток от над 3,2 милиона кубически метра в секунда. За сравнение - това е 35 до 50 пъти повече от дебита на река Амазонка, най-голямата река в света по обем!

Въпреки колосалните си размери, водопадът в Датския проток остава скрит под повече от половин миля (около 800 метра) морска вода. Той работи безшумно, без рев или мъгла, които да издават присъствието му над повърхността.

