Мистерията зад необичайния водопад от кръв от ледник

Д ълбоко в Антарктида, едно от най-необичайните места на Земята, се намира странно природно чудо, което от години озадачава учени и изследователи - кървавият водопад. Този зловещ поток с червен цвят се влива от ледника Тейлър в езерото Бони и се откроява на фона на ледения пейзаж. Необичайният му вид и загадката, която се крие зад него, го правят една от най-интригуващите забележителности на Антарктида. Открит за първи път преди повече от век, той продължава да предизвиква любопитство и до днес.

Откриването на Кървавия водопад

Според „Форбс“ през 1911 г. австралийският геолог Томас Грифит Тейлър се натъква на нещо необикновено, докато изследва долината Тейлър - водопад, който не прилича на никой друг. Сред обширния леден пейзаж той открива поток от вода с интензивен червен цвят, който представлява незабравима гледка. Това откритие довежда до дълго научно пътешествие, за да се разгадае тайната на необичайния цвят и откъде идва той.

Защо водата е червена?

The Blood Falls in Antarctica was first discovered by explorers in 1911. The “blood” is actually iron-rich brine that has been isolated for millions of years. The iron in the brine oxidizes upon contact with the air, turning it into a deep-red color. pic.twitter.com/bCCCJZkhdu