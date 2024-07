Най-големият ресторант в света идва в Париж

П о време на старта на Олимпийските и Параолимпийските игри в Париж повече от 200 готвачи ще бъдат натоварени със задачата да приготвят повече от 13 милиона ястия. Ето какво могат да очакват спортистите.

Когато Олимпийските игри започнат в Париж на 26 юли, това ще бъде първото събитие. Брейкът ще бъде дебютно олимпийско събитие. За първи път ще има равенство между половете - ще се състезават толкова жени, колкото и мъже. И като се има предвид, че игрите се провеждат във Франция, може би не е изненада, че в олимпийското село ще се намира и най-големият ресторант в света.

Изхранването на 15 000 международни спортисти от 208 територии и нации е тежка задача. 200 готвачи са готови да приготвят повече от 40 000 ястия всеки ден както в ресторанта на олимпийското село, така и на 14-те места за провеждане на състезания в града. По време на двата 15-дневни периода на Олимпийските и Параолимпийските игри ще бъдат сервирани повече от 13 милиона ястия - количеството, което се равнява на храната, осигурена на 10 световни първенства по футбол.

Студийният комплекс Cité du Cinéma в Сен Дени, в покрайнините на Париж, ще бъде средище на това кулинарно постижение. Тук атлетите ще имат достъп до шест основни зони, посветени на френската, азиатската, афро-карибската и световната кухня, с 500 различни рецепти, отговарящи на най-различни вкусове.

Менютата са изготвени в сътрудничество с бившата френска мореплавателка и бронзова медалистка Елен Дефранс (сега диетолог), която е съсредоточила опита си върху това да помогне за осигуряването на "цялостно приятно, питателно предложение, което би задоволило всеки тип посетител". Тя обръща специално внимание на качеството и прозрачността на съставките, но също така и на вкусовете и естетическата привлекателност на рецептите.

Стриктна харта за качество управляваше и храната на Олимпийските игри в Париж. Тя беше разработена в продължение на четири години работа с цел да се намали наполовина въглеродният отпечатък на ястията, произведени по време на игрите, в сравнение с Лондон 2012. В резултат на това една четвърт от всички съставки ще се доставят в радиус от 250 км от Париж, а 20% ще бъдат сертифицирани като биологични. Цялото месо, мляко и яйца ще бъдат от Франция, а една трета от храната ще бъде на растителна основа. В олимпийското село са инсталирани двеста фонтана за вода, сокове и газирани напитки, като ще се предлагат само чаши и съдове за многократна употреба.

"Ангажиментите ни за социален и екологичен напредък ще гарантират, че ще помогнем на Париж 2024 да се справи с важното предизвикателство да осигури най-устойчивите игри", заяви Натали Белон-Шабо, глобален главен изпълнителен директор на Sodexo Live!, който е официален партньор на олимпийското село.

След като всички погледи са насочени към Париж, сцената е подготвена, за да блесне френският тероар. В допълнение към предлагането на разнообразие от международни менюта, Sodexo Live! привлече суперзвездните готвачи Амандин Шайно, Александър Мазиа и Акраме Беналал, всеки от които е разработил авторско ястие, съчетаващо най-доброто от френските традиции и местните съставки с оглед на хранителните нужди на най-добрите атлети в света.

In what is being called the biggest restaurant in the world — a 700-foot-long former electrical power plant at the heart of the Olympic Village in Paris— there will be no foie gras or French fries, but vegetarian hot dogs and quinoa muesli will abound. https://t.co/1fvFAcbskr