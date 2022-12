Тичането след автобус удължава живота

Д ори кратки едноминутни изблици на ежедневна активност като тичане, за да хванете автобус, помагат за удължаване на живота според ново проучване, цитирано от „Дейли мейл“.

Това е добра новина за тези, които не обичат спорта или ходенето на фитнес. Изследователите са открили, че само три до четири кратки периода на физическо напрягане по време на ежедневните задачи водят до намаляване на риска от ранна смърт.

Проучването, проведено от екип на Центъра Чарлз Пъркинс на университета в Сидни, е първото, което измерва точно ползите за здравето от краткотрайната енергична физическа активност.

Изследователите са използвали данни от устройство за проследяване, носено на китката, за да измерят активността на повече от 25 000 нетрениращи във Великобритания за една седмица. Това са били хора, които не спортуват и не правят физически упражнения през свободното си време.

Здравните данни на участниците били проследени в продължение на седем години назад.

Резултатите разкриват, че само три до четири минути активност всеки ден са свързани с до 40% намаление както на смъртността изобщо, така и на тази, свързана с рак.

Установено било и до 49% намаление на риска от смърт, причинена от сърдечно-съдови заболявания като инфаркт или инсулт. Най-големите ползи се наблюдават при сравняване на хора с около четири до пет "изблика" на краткотрайна физическа активност на ден с хора, които изобщо не са били активни. Максимумът физическа активност е свързан с 65% намаление на риска от сърдечносъдова смърт и 49% намаление на риска от смърт, свързана с рак.

Водещият автор Емануел Стаматакис, професор по физическа активност, начин на живот и здраве на населението, споделя: „Нашето проучване показва, че ползи, подобни на тези от високоинтензивните интервални тренировки в спорта, могат да бъдат постигнати чрез увеличаване на интензивността на случайни дейности, извършвани от нас като част от ежедневието, а принципът е “Колкото повече, толкова по-добре. Няколко много кратки физически изблика с обща продължителност от три до четири минути на ден вършат чудеса. Има много прости ежедневни дейности, които могат да бъдат ускорени, така че да повишат пулса за около минута.“

How little vigorous intensity #PhysicalActivity (VPA) is enough? Two bouts/day of only ≤2mins each ➡️35%⤵️ in CVD death risk (!) https://t.co/i1GyqXMwy5 1st device-measured VPA dose-response paper ➡️ MUCH smaller amounts than recommendations in (questionnaire-based) guidelines pic.twitter.com/empDKLIwdm