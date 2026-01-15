Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Ф изически сблъсъци и психическа издръжливост ще определят кои от кандидатите за ролята на Христо Стоичков ще продължат в следващия етап на надпреварата за мечтаната роля тази неделя от 20:00 ч. по NOVA. В новия епизод на формата „Вече играеш… Стоичков“ участниците, които преминаха първия етап на кастинга, ще тестват не само актьорските си умения, но и своята вътрешна устойчивост и хъс за победа.

Националният стадион „Васил Левски“ ще посрещне претендентите за ролята на легендарния голмайстор. В съблекалните, от които са тръгнали много от най-големите футболни звезди на България, ще ги очаква истинска изненада. На терена те ще имат необикновена среща с двама футболисти, които многократно са доказали уменията си на терена – единият като нападател, а другият като полузащитник. Стойко Сакалиев и Благой Георгиев ще се присъединят към журито на риалити формата, за да оценят колко добре се справят претендентите за ролята на Стоичков.

Сцена на първата актьорска задача ще бъде футболният терен, но това ще е едва началото на изпитанията за деня. Те ще се срещнат в двубои за физическа издръжливост и сила на духа. Кой от тях най-бързо преминава с топката по терена? Кой от тях ще успее да вкара дузпа на професионален вратар и кои трима ще свалят футболните екипи и ще се разделят с надеждата да изиграят Стоичков?

Авторският риалити формат е началото на творческия процес за биографичната лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Проектът е подкрепен от Winbet.

