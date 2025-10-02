Любопитно

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

2 октомври 2025, 14:29
Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”
Източник: NOVA / Красена Ангелова

Т ази неделя в 20:00 ч. по NOVA хитовото шоу “Пееш или лъжеш” ще събере на една сцена звезди от различни сфери. Водещият Димитър Рачков ще посрещне иконата на българската естрада Йорданка Христова, която ще трябва да се довери на опита и интуицията си, за да открие истинските певци сред 8-те участници. Нейни партньори в панела от съветници ще бъдат футболната легенда Христо Стоичков и продуцентът Маги Халваджиян, които ще комбинират професионализма, харизмата и чувството си за хумор, за да се справят с предизвикателството – да отгатнат кой пее и кой лъже.

Източник: NOVA / Красена Ангелова

Сцената на “Пееш или лъжеш” и тази неделя ще бъде превзета от пъстър и ексцентричен микс от участници – Евангелиста, Костюмографа, Брокера, Тенисистката и още много други любопитни персонажи. Всеки от тях влиза в играта с псевдоним и различна история, но само някои от тях ще докажат, че притежават истински певчески талант.

Източник: NOVA / Красена Ангелова

Зад кулисите на шоуто, продуцентът Кирил Киров - Кико разкри в специалната рубрика на Елизабет Методиева в “На кафе”, че екипът продължава да надгражда шоуто, за да представи нови и интересни изненади: “Тази неделя гостите са истински легенди! Гарантирам, че сме подготвили страхотни подводни камъни за всички. Ще бъде едно страхотно шоу!” - категоричен е той.

В помощ на Йорданка Христова се впускат още Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов, които имат опит в отгатването, но дали той ще бъде достатъчен? Предстои епизод с много смях и истински вълнения - гледайте “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Пееш или лъжеш NOVA Димитър Рачков Йорданка Христова Христо Стоичков Маги Халваджиян
Последвайте ни
Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 8 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 5 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 5 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Искам да те измия хубаво": Принц Уилям с неочаквана шега към Гари Олдман в Уиндзор

"Искам да те измия хубаво": Принц Уилям с неочаквана шега към Гари Олдман в Уиндзор

Любопитно Преди 41 минути

67-годишният носител на „Оскар“ бе удостоен с титлата за заслуги към драматургията от принца на Уелс

Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци

Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци

България Преди 43 минути

Инцидентът е станал в района на кв. "Ливадето" на с. Орешак

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

България Преди 55 минути

Движението се регулира на място от полиция

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Свят Преди 57 минути

Според Киев удари с руски дронове са причинили прекъсването

.

Учени за първи път създадоха ембриони от ДНК на човешка кожа

Любопитно Преди 1 час

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Свят Преди 1 час

„Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

България Преди 1 час

Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Любопитно Преди 1 час

Лентата тръгва по кината в цяла България на 17 октомври

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

България Преди 1 час

В пленарна зала започна и спор за това кой е допринесъл повече за отпадането на наблюдението над страната ни

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Свят Преди 1 час

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи

.

Зов за помощ: Граничен полицай се нуждае спешно от средства за лечение

България Преди 1 час

Мариян е диагностициран с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Свят Преди 1 час

Социолозите прогнозират, че предстоящите парламентарните избори ще бъдат спечелени от партията на милиардера Андрей Бабиш

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

Свят Преди 1 час

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г.

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

България Преди 1 час

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Експерт: Как да изберем правилното олио за готвене

Любопитно Преди 1 час

Не всички мазнини действат по един и същ начин в тялото – някои повишават холестерола, докато други помагат за неговото намаляване

Естония: Сваляне на руските МиГ-31 щеше да е „стратегическа грешка“

Естония: Сваляне на руските МиГ-31 щеше да е „стратегическа грешка“

Свят Преди 2 часа

Според Естония, три руски изтребителя МиГ-31 са прекарали 12 минути в нейното въздушно пространство над Балтийско море през септември

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Хванаха огромна есетра в Черно море, върнаха я

sinoptik.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

БФС обяви програмата за мачовете с Испания и Турция

Gong.bg

Щутгарт отвърна саркастично на шеф на Байерн за трансфера на Волтемаде в Нюкасъл

Gong.bg

Представители на пет министерства - на спешна среща заради лошото време

Nova.bg

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Nova.bg