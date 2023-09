Музика от сънищата: Учени я превръщат в реалност

М оже би скоро ще можем да записваме мелодиите, които чуваме в сънищата си, благодарение на нова система, която е в процес на разработване.

Екип от учени е измислил комбинация от хардуер и софтуер, която може да декодира мелодия, възпроизвеждана чрез движения на ръцете.

Системата разчита сънищата ви, посочват експерти. От десетилетия учените правят опити да получат информация от мозъка, докато човек спи, пише Science Alert.

Учените посочват, че мускулната активност по време на сън отслабва значително.

"Четирима души бяха обучени да свирят музикални ритми, като напрягаха мускулите на ръцете си, на които бяха поставени електромиографски (ЕМГ) сензори", разказват изследователи.

"В хода на експеримента доброволците бяха помолени да предизвикат, така наречените ясни, осъзнати сънища и да повторят задачата под полисомнографско наблюдение в лаборатория", посочват още учените.

Доброволците са били обучени да възпроизвеждат ритъма на песента We Will Rock You на Queen с помощта на движения на ръцете, докато са били будни, а трима от четиримата доброволци са успели да възпроизведат същия ритъм по време на "ясен сън".

"Тези сигнали бяха обработени със специално създадена софтуерна програма, за да се пресъздаде ритъмът на песента. В някои случаи движенията на ръцете бяха твърде слаби, за да бъдат регистрирани, но бяха направени три успешни записа", разясняват експертите.

Този експеримент включва само ритъм с две ноти, пише Science Alert. Изследователите твърдят, че в крайна сметка хората могат да бъдат обучени да свирят по-сложни песни - и дори да свирят на инструменти или да бъдат част от оркестър в "света на сънищата".

За да се осъществи всичко това обаче, е необходимо хората да практикуват, така наречените "ясни сънища". Въпреки постигнатия през последните години напредък, проучвания показват, че почти половината от населението никога не е имало ясни сънища.

"Докато тази технология не бъде доразвита, ако искате да запомните мелодиите на сънищата си, ще трябва да се опитате да изсвирите мелодията в приложение за запис веднага след като се събудите", коментират експерти.

"Резултатите от изследването доказват концепцията за пренасяне на мелодии от сънищата в реалността", пишат изследователите.