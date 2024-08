Древно гърне със злато, открито в Турция, намеква за „най-голямо нещастие“, казват изследователите

Д ревногръцки град, намирал се на територията на днешна Западна Турция, продължава да разкрива тайните си една по една - по време на разкопките, археолозите откриха артефакти, датиращи още от пети век пр. н. е., включително гърне, пълно с ценни златни монети, което е било скрито повече от 2000 години.

Изследователите откриха скривалището в Ношън, укрепен град от 80 акра, който е бил обитаван от около шести век пр. н. е. до първи век сл. н. е.

Намерено заровено — вероятно умишлено — под пода на дворна къща от пети век пр. н. е., богатството може да разкаже историята на древен наемен войник по време на тези изпълнени с конфликти времена, според Мичиганския университет.

“Откриването на такава ценна находка при контролирани археологически разкопки е много рядко”, казва ръководителят на разкопките д-р. Кристофър Рате, професор по древно средиземноморско изкуство и археология в Мичиганския университет и директор на Notion Archaeological Project.

“Никой никога не заравя съкровище от монети, особено монети от благородни метали, без да възнамерява да го вземе. Така че само най-голямото нещастие може да обясни запазването на такова съкровище.”

Мястото включва типичните характеристики на древногръцки град, като театър, храмове, градски къщи и пазар. Ношън остава до голяма степен недокоснато и неизследвано в продължение на хиляди години до преди около десетилетие, когато Рате и екип от изследователи започват процеса на въздушно проучване и картографиране на видимите останки от града, за които е установено, че са от елинистическата епоха (323 г. пр. н. е. до 30 г. пр. н. е.).

Но когато изследователите започнаха разкопките си през 2022 г., целейки да проучат останките, които не се виждат над земята, те направиха вълнуващо откритие: под основата на голяма градска къща в двора от елинистическата епоха имаше останките от по-стара къща с фрагменти от керамика в рамките на стените му, датиращи от пети век пр.н.е., според съобщението. След това изследователите откриха съкровището от монети, заровено под пода в по-старата къща.

Артефактите разказват историята на живеещите в града не само през периода между управлението на Александър Велики и Римската империя, но и стотици години по-рано, когато напрежението е било високо между гръцката цивилизация и Персийската империя.

Персийски дарики за войник

Новооткритите монети са от времето на Персийската империя (шести век пр. н. е. до около 330 г. пр. н. е.) и са известни като персийски дарики, заради коленичилия стрелец на предната част на монетата, която изобразява персийския цар Дарий. Подобно на повечето древни монети от шести до четвърти век пр. н. е, тази валута няма дати върху нея, което представлява предизвикателство за изследователите, които искат да определят кога е произведена, каза д-р. Питър ван Алфен, главен куратор в Американското нумизматично дружество, който не е бил част от разкопките.

