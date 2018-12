Английска тийнейджърка, която продава своята невинност чрез интернет търг разкри, че го прави, за да си осигури по-светло бъдеще, пише Дейли Мейл.

Тя е студентка на 18 години и живее в Лондон. Твърди, че никога не е имала гадже, защото майка й я посъветвала да се посвети на ученето и да остави любовните връзки за бъдещето.

"Реших да продам своята невинност на търг, за да помогна финансово на майка ми. Тя ме отгледа сама и ме научи как да уважавам и ценя себе си, така че сега искам да й се отплатя", казва момичето на име Жад.

British student, 18, reveals she's selling her virginity online because she wants to raise £1.5M for a better future https://t.co/NRjYypCfT6