Къде сте живели в предишен живот? Датата на раждане разкрива

С лучвало ли ви се е да видите определено място или да пътувате някъде ново и веднага да почувствате, че това е домът ви? Или може би сте изпитвали силно чувство на познатост, докато сте изучавали древни държави, градове и цивилизации в час по история?

Вашият интерес към конкретно място надхвърля просто желанието да пътувате дотам или да научите повече за културата. Всяка държава, регион и град носи уникална духовна енергия. Тези места помнят какви са били някога и всички, които са живели там преди.

Чувството, че сте привлечени към определено място, е началото на това душата ви да си припомня един от вашите минали животи.

Духовни експерти и нумеролози са съгласни, че можете да откриете къде сте живели в минал живот, като разгледате енергията на вашата дата на раждане. Нумерологичните асоциации на вашата дата на раждане могат да посочат конкретна държава или регион, и дори период от време, който душата ви помни, че е обитавала.

Вижте къде сте живели в минал живот според всяка дата на раждане, в нашата галерия.