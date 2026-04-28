Мъж опита да насили жена на пешеходна алея в Павликени

М ъж от Павликени е задържан за опит за блудство с жена от града. По искане на Районна прокуратура - Велико Търново извършителят е оставен в ареста за постоянно, тъй като има опасност да се укрие, предава "Фокус".

Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 26 април на пешеходна алея над подлез в Павликени, направил опит да извърши действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание с жена на 47 години. Въпреки употребената сила, той не е успял и нападнатата се е спасила.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години.

Преценено е, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието на лицето, наличието на опасност да се укрие и да извърши друго престъпление, поради което Районна прокуратура – Велико Търново е внесла в Районен съд град Павликени искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение.

С определение на Районен съд град Павликени, по отношение на обвиняемият е взета мярка за неотклонение "задържане под стража".

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение Павликени.