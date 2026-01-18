Митове за храненето: Какво наистина казва науката

О нлайн съветите за „здравословни“ храни и хранителни навици се разпространяват по-бързо, отколкото учените могат да ги проверят.

Повечето погрешни схващания за храненето възникват по три причини:

Остарели научни идеи. Някои препоръки, които са съществували преди, сега се считат за погрешни. Например забраната за пиене на течности по време на хранене. Въпреки това, такива препоръки все още съществуват.

Погрешно тълкуване на изследванията. Понякога отделните резултати се изваждат от контекста и се представят като революция в храненето.

Маркетингови и хранителни тенденции. Липсват клинични доказателства, но благодарение на мащабна PR кампания, те стават популярни.

Междувременно медицинските и хранителните асоциации подчертават, че отделните храни или навици рядко определят здравето сами по себе си. Балансираната диета и цялостните хранителни навици играят ключова роля.

Разгледахме 7 популярни мита за храненето, които науката отдавна е развенчала. Може да ги разгледате в нашата Галерия.