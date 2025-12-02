Мистериозните ивици по склоновете на Марс може би най-накрая ще бъдат разгадани

И виците, които се образуват по склоновете на Марс , известни още като повтарящи се склонови линии (RSL), са често срещана черта на Марс. Тези тъмни, сезонни ивици са резултат или от размразяване на сезонни ледове, образувайки петна от солена вода, или от изместване на сух пясък.

Въпреки че точната причина остава неизвестна, нови изследвания продължават да разкриват улики за това живописно явление. Пример за това е, че ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) на ESA наскоро засне изображения на ивици, образувани от прахова лавина по склоновете на Аполинарис Монс в нощта преди Коледа през 2023г.

Изображението е получено от системата за цветно и стерео повърхностно изобразяване (CaSSIS) на TGO и показва слабо струпване на ударни кратери и тъмни ивици в долната част на склона.

Тези ивици бяха предмет на статия, озаглавена „Ивици от прах, пясък и вятър на Марс“, публикувана наскоро в списанието Nature Communications.

Както посочва авторът Валентин Тертиус Бикел, постдокторант от Центъра за пространство и обитаемост (CSH) в Университета в Берн, последните геостатистически данни показват, че RSL може да бъде причинено от „сухи“, несезонни фактори.

Въпреки това, твърди той, в момента липсват директни, количествени измервания на скоростта на образуване на тъмни ивици и честотата, с която те се появяват поради специфични фактори.

За тази цел той разгледа ивицата, заснета от TGO, за която учените са определили, че е причинена от удари на метеорити, случили се между 2013 и 2017 г.

Валентин разчиташе на машинно обучение , за да анализира повече от два милиона ивици, заснети от орбиталния апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на НАСА между 2006 и 2024 г., които вероятно са свързани със сухи несезонни фактори, включително удари на метеороиди, марсоземетресения и ветрове.

Въз основа на това той успял да разработи „преброяване на последователности“, което показало, че по-голямата част от тези характеристики са се появили в пет отделни горещи точки през въпросните деветнадесет години. Освен това той определил, че около 0,1% от ежегодно формираната популация може да се отдаде пряко на събития като удари на метеороиди и марсоземетресения.

SWOOSH! 🧹



When a meteoroid struck Mars, it triggered ~100 dust avalanches down the slopes of an ancient volcano.@esa's ExoMars Trace Gas Orbiter captured the dramatic effect of this rare cascade. A new study in @NatureComms suggests that most streaks on the Red Planet are… pic.twitter.com/CeZtGO6MeP — Human Spaceflight (@esaspaceflight) November 6, 2025

„Динамиката на праха, вятъра и пясъка изглежда е основната сезонна движеща сила за образуването на ивици по склоновете. Ударите на метеорити и земетресенията изглеждат локално различни, но в световен мащаб относително незначителни двигатели“, каза Бикел в прессъобщение на ESA .

Тези резултати предоставят жизненоважни доказателства, които биха могли да разрешат дебата за това какво причинява образуването на тъмни ивици на Марс. Те също така предлагат представа за видовете динамични сили, които оформят марсианския климат, както сезонно, така и несезонно.

„Тези наблюдения биха могли да доведат до по-добро разбиране на това, което се случва на Марс днес. Получаването на дългосрочни, непрекъснати и глобални наблюдения, които разкриват динамичен Марс, е ключова цел на настоящите и бъдещите орбитални апарати“, казва Колин Уилсън, учен от ESA, работещ по проекта ExoMars Trace Gas Orbiter.

В частност, разбирането на динамиката на околната среда на планетата би могло да отговори на най-фундаменталните въпроси, които учените имат за Марс.

Те включват как и кога са изчезнали повърхностните му води, къде са отишли ​​и дали животът е могъл да процъфтява там някога.

Отговорът на тези въпроси е основната цел на деветте мисии, изпълнявани от пет космически агенции, които в момента изследват Марс. Планирани са още роботизирани мисии, като мисиите с екипаж са планирани преди средата на века.