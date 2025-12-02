Любопитно

Мистериозните ивици по склоновете на Марс може би най-накрая ще бъдат разгадани

Въпреки че точната причина остава неизвестна, нови изследвания продължават да разкриват улики за това живописно явление

2 декември 2025, 06:29
Мистериозните ивици по склоновете на Марс може би най-накрая ще бъдат разгадани
Източник: Istock

И виците, които се образуват по склоновете на Марс , известни още като повтарящи се склонови линии (RSL), са често срещана черта на Марс. Тези тъмни, сезонни ивици са резултат или от размразяване на сезонни ледове, образувайки петна от солена вода, или от изместване на сух пясък.

Въпреки че точната причина остава неизвестна, нови изследвания продължават да разкриват улики за това живописно явление. Пример за това е, че ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) на ESA наскоро засне изображения на ивици, образувани от прахова лавина по склоновете на Аполинарис Монс в нощта преди Коледа през 2023г.

Изображението е получено от системата за цветно и стерео повърхностно изобразяване (CaSSIS) на TGO и показва слабо струпване на ударни кратери и тъмни ивици в долната част на склона.

Тези ивици бяха предмет на статия, озаглавена „Ивици от прах, пясък и вятър на Марс“, публикувана наскоро в списанието Nature Communications.

Както посочва авторът Валентин Тертиус Бикел, постдокторант от Центъра за пространство и обитаемост (CSH) в Университета в Берн, последните геостатистически данни показват, че RSL може да бъде причинено от „сухи“, несезонни фактори.

Въпреки това, твърди той, в момента липсват директни, количествени измервания на скоростта на образуване на тъмни ивици и честотата, с която те се появяват поради специфични фактори.

За тази цел той разгледа ивицата, заснета от TGO, за която учените са определили, че е причинена от удари на метеорити, случили се между 2013 и 2017 г.

Валентин разчиташе на машинно обучение , за да анализира повече от два милиона ивици, заснети от орбиталния апарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) на НАСА между 2006 и 2024 г., които вероятно са свързани със сухи несезонни фактори, включително удари на метеороиди, марсоземетресения и ветрове.

Въз основа на това той успял да разработи „преброяване на последователности“, което показало, че по-голямата част от тези характеристики са се появили в пет отделни горещи точки през въпросните деветнадесет години. Освен това той определил, че около 0,1% от ежегодно формираната популация може да се отдаде пряко на събития като удари на метеороиди и марсоземетресения.

„Динамиката на праха, вятъра и пясъка изглежда е основната сезонна движеща сила за образуването на ивици по склоновете. Ударите на метеорити и земетресенията изглеждат локално различни, но в световен мащаб относително незначителни двигатели, каза Бикел в прессъобщение на ESA .

Тези резултати предоставят жизненоважни доказателства, които биха могли да разрешат дебата за това какво причинява образуването на тъмни ивици на Марс. Те също така предлагат представа за видовете динамични сили, които оформят марсианския климат, както сезонно, така и несезонно.

„Тези наблюдения биха могли да доведат до по-добро разбиране на това, което се случва на Марс днес. Получаването на дългосрочни, непрекъснати и глобални наблюдения, които разкриват динамичен Марс, е ключова цел на настоящите и бъдещите орбитални апарати“, казва Колин Уилсън, учен от ESA, работещ по проекта ExoMars Trace Gas Orbiter. 

В частност, разбирането на динамиката на околната среда на планетата би могло да отговори на най-фундаменталните въпроси, които учените имат за Марс.

Те включват как и кога са изчезнали повърхностните му води, къде са отишли ​​и дали животът е могъл да процъфтява там някога.

Отговорът на тези въпроси е основната цел на деветте мисии, изпълнявани от пет космически агенции, които в момента изследват Марс. Планирани са още роботизирани мисии, като мисиите с екипаж са планирани преди средата на века.

Източник: sciencealert    
Марс Повтарящи се склонови линии ЕкзоМарс TGO Прах пясък и вятър Метеоритни удари Марсоземетресения Вода на Марс Машинно обучение Марсиански климат Изследване на Марс
Последвайте ни

По темата

Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

Студ и мраз: -1 градуса ни чакат във вторник

Студ и мраз: -1 градуса ни чакат във вторник

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Свят Преди 42 минути

Местните власти разследват кражбата, докато ферма L'Escargot Des Grands Crus се опитва да възстанови запасите си

Социалните партньори и властта с нова среща за рестарт на Бюджет 2026

Социалните партньори и властта с нова среща за рестарт на Бюджет 2026

България Преди 1 час

Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

България Преди 8 часа

На мястото са изпратени две линейки

Част от центъра на София остана без ток

Част от центъра на София остана без ток

България Преди 9 часа

Станков: Има съмнения за умишлена намеса и вандализъм

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия

Свят Преди 10 часа

В петък израелските сили нахлуха в село в Южна Сирия

Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация

Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация

Свят Преди 10 часа

Ердоган: Не можем да оправдаем тези атаки по никакъв начин

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Свят Преди 11 часа

Водите от наводненията са започнали да се оттеглят, но са регистрирани няколко нови свлачища

Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.

Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.

България Преди 11 часа

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване

Протест и контрапротест в Стара Загора

Протест и контрапротест в Стара Загора

България Преди 12 часа

Двата протеста бяха разделени от полиция

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

България Преди 13 часа

Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни

<p>Напрежение и сблъсъци в центъра на София</p>

Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

България Преди 13 часа

Движението в центъра на София беше блокирано

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

България Преди 14 часа

Недоволните казват, че увеличението е необосновано

.

Тройна битка определя първия елиминиран финалист в “Игри на волята”

Любопитно Преди 14 часа

Алекс, Николета и Теодор-Чикагото се борят за спасение тази вечер

Президентът даде начало на 23-тото издание на „Българската Коледа“

Президентът даде начало на 23-тото издание на „Българската Коледа“

България Преди 14 часа

Това стана на тържествена церемония

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

България Преди 14 часа

Разследването по случая продължава

Giro d’Italia 2026 тръгва от България

Giro d’Italia 2026 тръгва от България

България Преди 14 часа

Това е крачка към позициониране на България като световна спортна, културна и туристическа дестинация, смята Иван Пешев

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 декември, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 декември, вторник

Edna.bg

Мистериозна почивка получи звезда на Барселона

Gong.bg

Арда застава на пътя на Ботев Пд

Gong.bg

Равносметката след 1 декември: Мирен протест в София, последван от сблъсъци с полиция, палежи, задържани и пострадали

Nova.bg

След токовата авария на протеста: Проблемите с електрозахранването в София продължават

Nova.bg