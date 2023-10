Мистериозна метална топка изплува край бреговете на Австралия (СНИМКИ)

А встралиецът, който откри мистериозна метална топка на плаж, направи зашеметяващо твърдение, че тя не идва от този свят.

Фил Морис откри неидентифицираната топка, докато използва металдетектор на плаж в далечния северен Куинсланд преди няколко седмици. Голямата топка беше открита да лежи на пясъка близо до водата. Оттогава Морис е обсебен от откриването на произхода на странния обект и твърди, че е част от космически кораб.

Aussie who found mysterious metal ball washed up on far north Queensland beach makes stunning claim about where it came fromhttps://t.co/CUSjqn09Pp