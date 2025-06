Мистериозен радиосигнал от ледовете на Антарктида озадачава учените

З агадъчни радиосигнали, открити сред леда на Антарктида, озадачиха физиците на елементарните частици, съобщава Newsweek.

Импулсите са засечени от Антарктическата антена за импулсни преходни процеси (ANITA) – масив от радиоинструменти, издигнат високо над най-южния континент с помощта на въздушен балон.

АNITA е създадена, за да открива радиовълни, генерирани при попадане на неутрино от Космоса в антарктическия лед, с цел да се научи повече за далечните космически явления.

За разлика от тях, тези странни нови сигнали изглежда идват откъм хоризонта - посока на източника, която не може да бъде съгласувана със сегашното ни разбиране за физиката на елементарните частици.

Екипът обяснява, че за да достигне до детектора, сигналът трябва първо да премине през хиляди километри скали, които би трябвало да го отслабят до нула.

