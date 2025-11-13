Любопитно

Мистерията на „изгубения град Z“ и изчезналия изследовател

За съвременния пътешественик тази джунгла остава изключително предизвикателна

13 ноември 2025
Мистерията на „изгубения град Z“ и изчезналия изследовател


П редставете си, че стоите на ръба на непознатото, заобиколени от ревящата тропическа гора, влажния въздух, който притиска, и лозите, виещи се от древни дървета. Това вероятно би било мястото, където се е развивал британският изследовател Пърси Харисън Фосет, човек, чийто живот и изчезване са се превърнали в легенда, а скитанията му през бразилската джунгла все още вълнуват въображението на любителите на пътешествия.

Роден на 18 август 1867 г. в Торки, Девън, Англия, Фосет произхожда от семейство на корабни магнати. Ранните му години го отвеждат в британската армия и в крайна сметка към геодезията и географията, път, който ще го отведе далеч отвъд родните му брегове. В началото на 1900 г. той работи с Кралското географско дружество, картографирайки отдалечени региони на Южна Америка.

Картографиране на непознатото

Между 1906 и 1924 г. Фосет ръководи седем отделни експедиции в Южна Америка, предимно в отдалечените и слабо картографирани региони на Бразилия. Той прекосява части от тропическите гори на Амазонка и граничещи земи с Боливия и Перу. Действа със смесица от научна прецизност, колониална амбиция и мистична очарование, например, вярва, че в джунглите на Мато Гросо може да има „изгубен град“, който нарича „Z“.

Средата, в която е попаднал, е била брутална - потискаща влажност, гъста растителност, забулени хоризонти и ограничена информация.

За съвременния пътешественик тази джунгла остава изключително предизвикателна, тя те смирява с мащаба на природата, древните пейзажи и ритмите на дивата природа. Връщайки се по стъпките на Фосет, човек може да добие живо усещане за това, което той е чувствал.

През 1924 г. Фосет се впуска в това, което ще бъде последната му експедиция, за да намери „Z“. Придружен от най-големия си син Джак и приятеля си Роли Римъл, той тръгва от Куяба на 20 април 1925 г. към горното течение на река Шингу. Писмото му от 29 май от това, което той нарича „Лагерът на мъртвия кон“, излъчва увереност и оптимизъм. Но триото изчезва и никога повече не е видяно, съдбата им е потънала в непроницаемите дълбини на джунглата.

Мистерията се задълбочи, когато Кралското географско дружество ги обяви за изгубени през януари 1927 г. Теориите изобилстват: племенни конфликти, глад, дезориентация, болести. Едно местно племе, Калапало, казва, че е видяло огньовете на трима непознати да изчезват след пет дни и вярва, че изследователите са били убити след това. Това служи и като ярко напомняне, че когато се впускаме в диви места, непознатото не винаги съвпада с нашите карти или очаквания.

Въпреки че Фосет никога не се завръща, историята му е все още жива в ехтящия зов на Амазонка и в многото изследователи, учени и пътешественици, които продължават да изследват нейните мистерии. Независимо дали го възприемаме като героичен пионер или като поучителна история за обсесия, неговото пътешествие ни подтиква да се доближаваме до дивите места със страхопочитание, подготовка и смирение.

Източник: Times of India    
Пърси Фосет Амазонка Изгубеният град Z Изследовател Експедиции Бразилска джунгла Изчезване Картографиране Южна Америка Мистерия
