„Избрах себе си“: Мишел Обама обясни отсъствието си от встъпването в длъжност на Тръмп

М ишел Обама най-накрая разкри решението си да се оттегли от някои публични изяви.

Бившата първа дама предизвика изненада, когато не присъства на второто встъпване в длъжност на президента Доналд Тръмп през януари. Това стана малко след като тя пропусна и погребението на Джими Картър – събитие, на което щеше да бъде седнала до Тръмп.

Макар отсъствието ѝ от публичния живот след началото на новата година да породи слухове за огорчение, скандал или дори брачни проблеми с бившия президент Барак Обама, самата тя обясни, че всичко това е просто „избор, който е правилен за мен“.

В епизода от 23 април на подкаста IMO With Michelle Obama and Craig Robinson, който води заедно с брат си, Мишел и актрисата Тараджи П. Хенсън говорят откровено за живота под светлината на прожекторите и за предизвикателствата, пред които са изправени като чернокожи жени.

„Хората не можеха да повярват, че казвам „не“ поради някаква лична причина. Те трябваше да си обяснят това с краха на брака ми,“ каза Обама, визирайки медиите и обществените спекулации около встъпването в длъжност и соловите изяви на съпруга ѝ. „Направих всичко възможно да не вървя по пътя на очакванията, а по този, който е верен за мен – и това ми беше трудно.“

Авторката и активистка призна, че на практика е „измамила“ себе си, за да устои на натиска да присъства на церемонията – като се е уверила, че няма да има какво да облече в случай, че в последния момент размисли.

„Всичко започна с това, че нямаше какво да облека“, каза тя, описвайки момента, в който окончателно взела решението си. „Казах си – ако няма да ходя, трябва да кажа на екипа си, че дори не искам да се подготвя рокля, нали? Защото е толкова лесно просто да кажеш: ‘Нека направя правилното нещо’.“

Тя знаела, че ако няма приготвен тоалет, няма да има как да промени мнението си в последния момент. Посещенията на събития без съпруга ѝ, както и обратното, са част от усилията на Обама да практикува „изкуството да казваш ‘не’“, когато това се чувства като правилното решение.

