Барак и Мишел Обама са пред развод?💔 💔 💔

Т върди се, че бившият президент на САЩ Барак Обама и съпругата му Мишел работят зад кулисите, за да разделят състоянието си, което се оценява на 70 милиона долара, докато спекулациите за бъдещето на техния 32-годишен брак нарастват.

Според RadarOnline, цитиран от испанският вестник „Марка“ (Marca)

бившият президент и първата дама са ангажирали правни екипи и посредници, за да уредят финансовите си дела, преди да направят публично съобщение.

Ако информациите са точни, раздялата им ще отбележи безпрецедентен момент в историята на САЩ, превръщайки ги в първата бивша президентска двойка, която се развежда след напускането на Белия дом.

Въпреки че семейство Обама отдавна се възприема като примерна двойка, в последно време се появиха спекулации, че връзката им е поставена пред изпитания от известно време.

Съобщава се, че

напрежението е ескалирало след президентските избори в САЩ през 2024 г.,

когато се твърди, че Барак е подтикнал Мишел да поеме по-видна роля в Демократическата партия, след като Джо Байдън се оттеглил от надпреварата. Мишел обаче отказа, като вместо това реши да се съсредоточи върху холивудските си начинания чрез Higher Ground Productions.

„Те вече до голяма степен живееха различни животи“, твърди източник, близък до двойката. „Но когато Мишел отказа да се кандидатира и Барак трябваше да подкрепи Камала Харис вместо това, това беше голям неуспех за него – особено след като Харис загуби изборите“.

Въпреки публичните демонстрации на единство, като нежното съобщение на Барак за рождения ден на Мишел в социалните мрежи през януари, източници предполагат, че бракът им е по-скоро партньорство в името на фамилното име, отколкото реална взаимност.

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4