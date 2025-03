Всичко, което Мишел Обама казва за Барак в новия си подкаст

М ишел Обама говори за съпруга си Барак в новия си подкаст, който води заедно с брат си Крейг Робинсън, пише Newsweek.

Подкастът IMO с Мишел Обама и Крейг Робинсън — съкращение от „по мое мнение“ (In my opinion)— беше обявен в понеделник от Higher Ground, медийната компания, основана от бившия президент и първата дама през 2018 г.

Първите два епизода, включващи въведение и интервю с номинираната за награда Еми актриса Иса Рей, бяха пуснати в сряда. В тях Мишел Обама споделя забавни анекдоти за съпруга си.

Говорейки за възпитанието си, авторката на Becoming и Робинсън разказват, че в тяхното семейство „навреме означава да си закъснял“, за разлика от Барак Обама.

My brother @CraigMalRob and I are launching a podcast — @IMOpodcasts with Michelle Obama and Craig Robinson! Along with experts and special guests, we’ll be discussing some of your questions. We hope you’ll check it out wherever you get your podcasts. https://t.co/YLiVMo4Kuu pic.twitter.com/DBMfrekEOa