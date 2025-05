Мишел Обама разкри „сделката“ в брака си с Барак

М ишел Обама сподели любопитна „сделка“, която има със съпруга си Барак Обама — споразумение, което датира още от началото на брака им.

В нов епизод на подкаста Good Hang with Amy Poehler, пуснат във вторник, бившата първа дама разказа за динамиката в семейните ѝ отношения и как в дома на Обама любовта често се изразява чрез взаимни закачки.

„Имаме сделка — Барак и аз в нашия брак — и тя започна много рано. Все едно е: „Аз мога да те дразня, но ти не можеш да ме дразниш“, сподели с усмивка Мишел.

Michelle Obama has been really working the podcast circuit over the past few weeks — and in her latest intriguing appearance she revealed a few more secrets about her marriage to former POTUS Barack. https://t.co/3Q4ep6wCOc