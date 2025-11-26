„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

Т ова се превърна в проклятие за много родители и учители – деца, които започват да викат „шест-седем“ очевидно без причина. Така че родителите на ученици в Академията Уеланд в Питърбъро

няма да бъдат очаровани, когато разберат, че не друг, а премиерът на Великобритания е насърчил децата им във вирусния феномен.

В клип, публикуван в акаунта на Киър Стармър в Instagram, премиерът може да бъде видян да чете с младо момиче, което посочва, че е на „страница шест и седем“, което го подтиква да започне танцовото движение – подобно на жонглиране – което съпътства вбесяващата мания.

Скоро други членове на класа се присъединяват и се смеят истерично.

„Това беше малко диво“, казва Стармър,

докато излиза от класната стая, преди да бъде бързо смъмрен от директорката на училището, Джо Андерсън. „Знаете ли, че децата имат проблеми, като казват това в нашето училище?“.

Премиерът, който посети училището заедно с министъра на образованието Бриджит Филипсън, се извини, докато върви по коридора, добавяйки: „Не го започнах аз, госпожице“.

Изразът „шест-седем“ изглежда произлиза от песента на филаделфийския рапър Skrilla от 2024 г. „Doot Doot“ (6 7), в която е или препратка към полицейския радиокод, или към „67-ма улица“.

Но наистина стана вирусна, когато песента беше многократно използвана за саундтрак на видеоклипове на баскетболната звезда от НБА ЛаМело Бол, който е висок 6 фута и 7 инча (200 см).