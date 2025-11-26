Любопитно

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

Премиерът на Великобритания се извини за поведението си при посещение в училище

26 ноември 2025, 09:01
„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище
Сър Киър Стармър в училището в Питърбъро   
Източник: GettyImages

Т ова се превърна в проклятие за много родители и учители – деца, които започват да викат „шест-седем“ очевидно без причина. Така че родителите на ученици в Академията Уеланд в Питърбъро

няма да бъдат очаровани, когато разберат, че не друг, а премиерът на Великобритания е насърчил децата им във вирусния феномен.

В клип, публикуван в акаунта на Киър Стармър в Instagram, премиерът може да бъде видян да чете с младо момиче, което посочва, че е на „страница шест и седем“, което го подтиква да започне танцовото движение – подобно на жонглиране – което съпътства вбесяващата мания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Keir Starmer (@keirstarmer)

Скоро други членове на класа се присъединяват и се смеят истерично.

„Това беше малко диво“, казва Стармър,

докато излиза от класната стая, преди да бъде бързо смъмрен от директорката на училището, Джо Андерсън. „Знаете ли, че децата имат проблеми, като казват това в нашето училище?“.

Премиерът, който посети училището заедно с министъра на образованието Бриджит Филипсън, се извини, докато върви по коридора, добавяйки: „Не го започнах аз, госпожице“.

Изразът „шест-седем“ изглежда произлиза от песента на филаделфийския рапър Skrilla от 2024 г. „Doot Doot“ (6 7), в която е или препратка към полицейския радиокод, или към „67-ма улица“.

Но наистина стана вирусна, когато песента беше многократно използвана за саундтрак на видеоклипове на баскетболната звезда от НБА ЛаМело Бол, който е висок 6 фута и 7 инча (200 см).

По темата

Източник: The Guardian     
шест седем Киър Стармър вирусен тренд училища деца родители и учители Skrilla ЛаМело Бол Великобритания Instagram
Последвайте ни
МС гласува коледните добавки към пенсиите

МС гласува коледните добавки към пенсиите

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 2 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 час
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 2 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 2 часа

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Свят Преди 31 минути

Инцидентът е станал в град Кьолн

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

България е световен лидер по износ на патешки черен дроб

България Преди 55 минути

Вижте колко и какви стоки изнася България и в кои сектори сме световни първенци

Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”

Ръждавичка отпадна на крачка от финалите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Тя даде своето първо интервю в официалния подкаст “След Игрите”

Швеция иска да придобие ракети с голям обсег, които да могат да поразяват цели навътре в руска територия

Швеция иска да придобие ракети с голям обсег, които да могат да поразяват цели навътре в руска територия

Свят Преди 2 часа

Разстоянието между Москва и Стокхолм е около 1000 километра

Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

Свят Преди 2 часа

"Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", отбеляза той

СГС решава за ареста на Никола Барбутов

СГС решава за ареста на Никола Барбутов

България Преди 2 часа

Според прокуратурата бившият зам.-кмет на София оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки

НСТС обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда

НСТС обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда

България Преди 2 часа

Предлага се държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство

Тръмп изпраща Уиткоф при Путин в Москва

Тръмп изпраща Уиткоф при Путин в Москва

Свят Преди 10 часа

Той каза, че министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна

Зеленски е "готов да продължи напред" с плана на САЩ за прекратяване на войната

Зеленски е "готов да продължи напред" с плана на САЩ за прекратяване на войната

Свят Преди 10 часа

По думите му, Русия действа "цинично", нанасяйки удари по Украйна по време на мирните преговори

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Тръмп помилва пуйки, но не пощади политическите си опоненти

Свят Преди 10 часа

Той се пошегува, че ще изпрати пуйките в печално известен затвор в Салвадор

Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Ердоган предлага Истанбул за мирни преговори между Русия и Украйна

Свят Преди 11 часа

Той взе участие по видеоконферентна връзка в среща с лидерите от „Коалицията на желаещите“

<p>Желязков: Границите не могат да бъдат променяни със сила</p>

Премиерът Желязков за постигането на мир в Украйна: Границите не могат да бъдат променяни със сила

България Преди 11 часа

Коалицията на желаещите обсъди рамката за мир в Украйна, договорена в Женева

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Европейците призоваха САЩ да продължат натиска върху Русия

Свят Преди 12 часа

Коалицията на желаещите ще продължи да подкрепя Украйна

Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Окончателно: 27 години затвор за Жаир Болсонаро

Свят Преди 12 часа

Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат

<p>Доналд Тръмп: Съвсем близо сме</p>

Доналд Тръмп за края на войната в Украйна: Съвсем близо сме

Свят Преди 12 часа

Той присъства на събитие в Белия дом

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията

Свят Преди 12 часа

69-годишният Федун стана един от най-богатите хора в Русия по време на хаотичната приватизация през 90-те години на миналия век

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

От Перник до Холивуд: Историята на Рита Ора (СНИМКИ)

Edna.bg

Думите, които привличат късмета в сряда – 26 ноември

Edna.bg

Защитник на Левски увърта за нов договор

Gong.bg

Официално: обявиха урните за жребия за Мондиал 2026

Gong.bg

Правителството гласува коледните добавки към пенсиите

Nova.bg

Катастрофата със загинало семейство край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

Nova.bg