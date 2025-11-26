Свят

Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи

Инцидентът е станал в град Кьолн

26 ноември 2025, 08:51
Къща, в която са били складирани незаконни фойерверки в Германия, изгоря до основи
Източник: iStock photos/Getty images

Къща в германския град Кьолн, в която са били складирани незаконни фойерверки, изгоря до основи, предаде ДПА, като се позова на противопожарната служба.

Евакуираха сграда в Хамбург заради 3 т нелегални фойерверки

Инцидентът е станал в южната част на града, като сигналът за пожара е бил подаден в 18:30 ч. местно време. Когато екипи на пожарната са дошли на място, цялата постройка е била обхваната от пламъци и са се чували експлозии.

Заради "огромните количества" фойерверки в къщата пожарникарите са били принудени да гасят огъня само отвън. В потушаването на пламъците са участвали между 60 и 70 огнеборци. 

Мощна експлозия в жилищна сграда в Германия, двама ранени и един изчезнал

Един обитател на къщата е пострадал при вдишване на дим. По първоначални данни в сградата не е имало други хора.

Все още не е ясно дали пожарът е причинен от пиротехниката.

Мощна експлозия унищожи дома на българин в Германия

Всички съседни жилища са евакуирани, каза говорител на противопожарната служба. Поради гъстия дим жителите в радиус от около 300 метра са призовани да държат прозорците и вратите затворени и да изключат вентилационните и климатичните си системи.

Източник: Николай Велев, БТА    
Кьолн Германия къща взрив пожар фойерверки
МС гласува коледните добавки към пенсиите

МС гласува коледните добавки към пенсиите

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

„Не бях аз, госпожице“ – Киър Стармър предизвика манията „6-7“ в училище

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Отдаваме почит на светите Алипий Стълпник и Стилян Пафлагонийски, детепазител

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 2 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 1 час
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 2 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 2 часа

