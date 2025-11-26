България

МС гласува коледните добавки към пенсиите

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември могат да получат около 536 хиляди възрастни хора

26 ноември 2025, 09:06
МС гласува коледните добавки към пенсиите
Източник: iStock Photos/Getty Images

К оледните добавки за пенсионерите са на фокус на заседанието на кабинета. За целта правителството се очаква да насочи 64 милиона лева към бюджета на Националния осигурителен институт.

На 20 ноември управляващите одобриха изплащането им след заседание на Съвета за съвместно управление. Бонусът няма да е за всички, а само за тези с доходи под линията на бедност. 

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември могат да получат около 536 хиляди възрастни хора. Добавката е само за тези, които попадат под линията на бедност, която през тази година е 638 лева. Предложението дойде от ГЕРБ-СДС, а по-късно беше подкрепено и от "ДПС Ново начало".

А Деница Сачева обяви, че управляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон. По думите ѝ от ГЕРБ са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение. Идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.

В дневния ред на правителственото заседание е заложено и освобождаване на председателя на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, както и определяне на временно изпълняващ длъжността.

