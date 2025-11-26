Свят

Швеция иска да придобие ракети с голям обсег, които да могат да поразяват цели навътре в руска територия

Разстоянието между Москва и Стокхолм е около 1000 километра

26 ноември 2025, 07:19
Швеция иска да придобие ракети с голям обсег, които да могат да поразяват цели навътре в руска територия
Източник: AP/БТА

Ш ведската армия иска да придобие ракети с голям обсег, които могат да поразяват цели навътре в територията на Русия. Това заяви министърът на отбраната на скандинавската страна Пол Йонсон, цитиран от Ройтерс.

В приет тази седмица от правителството доклад, шведските въоръжени сили заявяват, че искат оръжейни системи с обсег до 2000 км, които да им осигурят възможността да нанасят удари по критична инфраструктура, разположени надалеч зад вражеските линии.

"Опитът от войната в Украйна показва, че Русия активно развива възможностите си за удари на голямо разстояние с крилати и  балистични ракети, както и с дронове, каза Йонсон. "Трябва да изградим по-голяма възпираща сила срещу тази заплаха", добави той.

Разстоянието между Москва и Стокхолм е около 1000 км. Шведските военновъздушни сили са поръчали крилати ракети "Таурус", които могат да поразяват цели, отдалечени на до 500 км, но Йонсон посочи, че може да се обмисли и придобиването на други системи.

Шведският министър също така заяви, че се очаква през следващите пет години Русия да увеличи военния си капацитет, поради което Швеция трябва да засили противовъздушната си отбрана и разузнавателните си способности. 

Източник: Николай Велев, БТА    
швеция ракети русия
