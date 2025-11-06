"Мис Германия" се оттегля от конкурса "Мис Вселена 2025": Ето защо

К онкурсът „Мис Вселена 2025“, който ще впечатли света от Тайланд на 21 ноември, вече е белязан от вълна от неочаквана драма – само седмици преди началото на надпреварата за короната.

Представителката на Германия, Даяна Фаст, официално се оттегли от състезанието, а отделен спор между тайландския директор на конкурса и „Мис Мексико“ допълнително разпали прожекторите върху предстоящото събитие, пише HOLA!

Даяна Фаст избра семейството пред славата

Даяна Фаст, която спечели титлата „Мис Германия 2025“ по-рано тази година, обяви в социалните си мрежи, че няма да пътува до Тайланд за международния финал. Причината ѝ – дълбоко лична. Решението ѝ е продиктувано от майчинството и семейните ценности.

След това, което тя нарича „период на личен размисъл“, Фаст сподели, че е избрала да остане у дома с петгодишния си син и да се съсредоточи върху изграждането на нов живот за семейството си.

„Да бъда майка е най-голямата ми отговорност и най-голямата ми радост“, написа тя. „Докато в момента строя нов дом за семейството си, избрах да остана близо до сина си през този важен етап от живота ни.“

Фаст подчерта, че представянето на Германия на сцената на „Мис Вселена“ е било едно от най-значимите преживявания в живота ѝ. Тя изрази благодарност към организацията „Мис Вселена“ за нейната платформа и отдадеността ѝ към овластяването на жените по света.

Реакции в общността на конкурса

Решението на Даяна Фаст раздели феновете на конкурса.

Докато мнозина я похвалиха за това, че е поставила семейството над славата, други отбелязаха, че оттеглянето ѝ идва в критичен момент – едва няколко седмици преди началото на събитието. Това, според източници, е оставило на организаторите ограничено време да изберат заместничка на германската представителка.

В интернет бързо се появиха спекулации дали Фаст не е взела решението си още преди началото на официалните дейности на конкурса – нещо, което подхрани оживени дебати в международните форуми, посветени на „Мис Вселена“.

Въпреки слуховете, публикацията ѝ остана изключително грациозна и сърдечна, завършвайки с послание на солидарност: „Ценностите на „Мис Вселена“ – овластяване, доброта и глобална връзка – винаги ще бъдат част от мен.“

Извинението на тайландския директор

Към напрежението преди конкурса се прибави и друг спор, възникнал в Тайланд, свързан с Нават Ицарагрисил – директор на организацията „Мис Вселена Тайланд“ и президент на „Мис Гранд Интернешънъл“.

По време на репетиция представителката на Мексико, Фатима Бош, обвини Нават, че се е конфронтирал с нея пред останалите участнички.

Кадри от инцидента, разпространени масово в Instagram и TikTok, показаха неловък разговор, който бързо предизвика критики онлайн.

След бурната реакция Нават излезе на живо, за да поднесе публично извинение: „Ако някой се чувства зле, неудобно или засегнат, се извинявам на всички“, каза той. „Специално се извиних на момичетата, които присъстваха – около 75 на брой.“

Изявлението му бе споделено в множество фен страници на конкурса. Някои похвалиха готовността му да се изправи пред ситуацията, но други смятат, че скандалът е хвърлил сянка върху тазгодишната подготовка.

Между емоционалното оттегляне на Фаст и напрежението в Тайланд, „Мис Вселена 2025“ се очертава като едно от най-обсъжданите издания в последните години.

И все пак, дори сред драмата, жените, които ще стъпят на сцената, ще носят не само красота и грация, но и истории за устойчивост, избор и смелост.

Светът ще следи с интерес на 21 ноември как ще се развие състезанието и как организацията ще възстанови хармонията – преди новата кралица да бъде коронована.