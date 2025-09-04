Минути преди началото: Лейди Гага отмени концерт заради проблем с гласните струни

Л ейди Гага прекрати шоуто си в Маями само минути преди началото.

„Здравейте на всички, наистина много, много съжалявам, но трябва да отложа днешното шоу в Маями“, написа тя в Instagram Stories в сряда вечерта, като обясни, че по време на репетициите гласът ѝ е бил „изключително напрегнат“.

„И лекарят ми, и вокалният ми треньор ме посъветваха да не продължавам заради риска, който това крие“, допълни певицата.

Макар че е искала да бъде „силна и просто да се бори за теб“, Гага призна, че не желае да „рискува дългосрочно или трайно увреждане“ на гласните си струни. „Има значителен риск, основан на целия ни комбиниран опит с такова шоу, а както знаете, аз пея на живо всяка вечер“, написа тя, определяйки решението да прекрати концерта като „трудно“ и „мъчително“.

Създателката на хита "Poker Face" допълни, че се е „опитала толкова много, толкова много да избегне този“ резултат.

„Грижа се сериозно за себе си, за да мога да изпълнявам това изключително взискателно шоу. Обичам феновете си безкрайно, уважавам ви и се надявам, че ще приемете моето искрено извинение“, завърши тя публикацията, уверявайки феновете, че ще се опита „да пренасрочи шоуто възможно най-скоро“.

По-рано това лято 39-годишната звезда падна на сцената по време на свое шоу в Лас Вегас, но се възстанови като истински професионалист. Във фенско видео оператор на носителката на „Грами“ се подхлъзва, докато тя изпълнява Vanish Into You.

Охранител успява да задържи оператора, но докато Гага изправя камерата и минава покрай тях, тя се подхлъзва и пада на сцената. Без да се смути, тя моментално се изправя и продължава песента.

През май концертът ѝ в Рио де Жанейро стана обект на заплаха от бомбен атентат от страна на екстремистка група, представяща се за „Малки чудовища“ – популярното прозвище на феновете ѝ. Плановете за атаката не се реализираха, тъй като следователи, действащи по сигнал, успяха да я предотвратят, съобщи CNN.

Изпълнителката на хита "Paparazzi" продължава турнето си със следваща спирка в Ню Йорк – концерт в „Медисън Скуеър Гардън“ на 6 септември.

Лейди Гага неведнъж е говорила открито за напрежението, свързано с кариерата ѝ, и за влиянието му върху психичното ѝ здраве, както и за начина, по който това е отразено в музиката ѝ.

„Бих казала, че психичното ми здраве винаги е играло изключително важна роля в създаването на музика“, сподели тя в интервю за Teen Vogue през март.

„Защото винаги, когато бях най-зле, исках да пея. А това означаваше, че се чувствах така доста често, тъй като пеех непрекъснато“, добави певицата. „Пишех музика и пеех от състояние на изгубеност, а това ми помагаше да се заземя и да намеря собствения си глас, за да разкажа историята си.“