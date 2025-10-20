България

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°

20 октомври 2025, 06:25
15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София
Защо македонски депутат отрича българските си корени

Защо македонски депутат отрича българските си корени
Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

"Да бъдеш лекар е мисия": България отдава почит на своите медици

"Той беше умно момче" - коментар на обучаващия младежа, убил трима край Бургас
Проф. Кантарджиев с прогноза кога ще бъде пикът на грипа

Проф. Кантарджиев с прогноза кога ще бъде пикът на грипа

"Никой не може да спре българина да си прави ракия" - каква е цената ѝ
Кой е студентът, създал карта, с която следим градския транспорт в реално време

Кой е студентът, създал карта, с която следим градския транспорт в реално време

В понеделник ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб.

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.

В София максималните температури ще са около 15°.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, ще се понижава. 

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност, по-значителна над върховете в Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около.

Във вторник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между и, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана. Максималните ще са между 15° и 20°.

Източник: НИМХ

В сряда ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър, температурите ще са с градус-два по-високи.

Източник: НИМХ
Източник: БТА, НИМХ    
Прогноза за времето Температури Мъгла Слана Облачност Вятър Атмосферно налягане София Черноморие Планини
Последвайте ни
15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Ще се

Ще се "преформатира" ли властта? Коалиционните партньори се събират на среща

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Видове вътрешни паразити при котките

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"

България Преди 30 минути

От понеделник до четвъртък на четири пъти в следобедните часове ще се спира изцяло трафика на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Любопитно Преди 44 минути

Храните с високо съдържание на фибри, като пълнозърнестите храни, могат да увеличат количеството несмилаема храна

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Свят Преди 7 часа

В предизборната си програма Ерхурман подкрепи обединението на Кипър във федерална държава

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

България Преди 8 часа

Лагард: Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност

Путин с нови условия за мир в Украйна

Путин с нови условия за мир в Украйна

Свят Преди 9 часа

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Свят Преди 9 часа

Това става „в съответствие с указанията на политическото ръководство“

Край на изборния ден в Северна Македония

Край на изборния ден в Северна Македония

Свят Преди 10 часа

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ печели убедително изборите според предварителните резултати

Караджов: 15 служители на БДЖ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

Караджов: 15 служители на БДЖ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

България Преди 12 часа

Караджов: Ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

България Преди 12 часа

Ташева си е отишла след кратко боледуване

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

България Преди 12 часа

Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради „купен вот“

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради „купен вот“

България Преди 12 часа

Скандалът с „Мис Пазарджик“ е поредният в града след изборите за общински власти там

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Свят Преди 14 часа

Той също така отчете постиженията на украинските войници през последните седмици

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Любопитно Преди 14 часа

Цвети разказа за най-тежкия момент в живота си

<p>Тествахме &bdquo;най-интелигентния&ldquo; модел на Mercedes</p>

Карахме „най-интелигентния“ модел на Mercedes (тест драйв)

Технологии Преди 15 часа

Когато определиш по този начин базовия модел в гамата си, това идва да подскаже за наистина впечатляващи заложби

Над 60 задържани при операция в Турция

Над 60 задържани при операция в Турция

Свят Преди 15 часа

Задържаните са заподозрени, наред с други неща, за участие в структурите на ФЕТО

Израел: Грубо нарушение на примирието, "Хамас" отрече

Израел: Грубо нарушение на примирието, "Хамас" отрече

Свят Преди 16 часа

Междувременно Израел идентифицира двете тела на заложници, върнати през уикенда от "Хамас"

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg
1

Изпращаме октомври с променливо време

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 20 октомври, понеделник

Edna.bg

Соленки с маслини и извара

Edna.bg

Берое се надява на победа срещу закъсалия Монтана

Gong.bg

Арда ще търси нов успех срещу Септември при завръщането си в Кърджали

Gong.bg

15-годишно момче почина, след като беше намушкано в мол в София (СНИМКИ)

Nova.bg

Изпращаме октомври с променливо време

Nova.bg