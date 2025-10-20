Свят

Проучване: Хората живеят по-дълго, но младите се разболяват и умират по-често

Незаразните болести вече представляват почти две трети от общата смъртност и заболеваемост в света

20 октомври 2025, 06:37
Проучване: Хората живеят по-дълго, но младите се разболяват и умират по-често
Източник: iStock photos/Getty images

Г лобалните нива на смъртност намаляват, но не и сред младежите и младите възрастни, показва последното изследване Global Burden of Disease (GBD), публикувано в списание The Lancet и представено на Световната здравна среща в Берлин.

Освен това, незаразните болести (NCDs) вече представляват почти две трети от общата смъртност и заболеваемост в света, като исхемичната болест на сърцето, инсултът и диабетът са водещи причини. Изследователите изчисляват, че почти половината от всички смъртни случаи и инвалидизации биха могли да бъдат предотвратени чрез промяна на водещите рискови фактори, като намаляване на високите нива на кръвна захар и висок индекс на телесна маса (BMI).

"Бързото нарастване на възрастното население и променящите се рискови фактори въвеждат нова ера на глобални здравни предизвикателства," заяви д-р Кристофър Мъри, директор на Института за показатели и оценка на здравето (IHME) към Медицинския факултет на Университета на Вашингтон. "Данните от изследването Global Burden of Disease са предупредителен сигнал към правителствата и здравните лидери да реагират бързо и стратегически на тревожните тенденции, които променят нуждите на общественото здраве."

Екипът на д-р Мъри в IHME и мрежата от 16 500 учени и изследователи от GBD са събрали и анализирали данни за 375 болести и травми и 88 рискови фактора по възраст и пол, глобално, регионално и национално, за 204 държави и територии и 660 поднационални локации в периода 1990-2023 г., което прави GBD най-изчерпателното проучване за количествено измерване на здравните загуби.

За последната версия са използвани над 310 000 източника на данни, като 30% от тях са нови за тазгодишното издание. То включва 1211 годишни набора от временни данни за смъртността, които осигуряват по-актуална информация.

Живеем 21 г. повече, отколкото преди 1/2 век

Оценките на глобалното здраве, представени в три рецензирани доклада, обхващат ключови области на GBD:

  • демографски анализ,
  • причини за смъртта и бреме на болестите,
  • травмите и рисковите фактори.
Източник: iStock/Getty images
  1. Демографски анализ: Смъртността намалява, но расте сред младите

Въпреки растежа и застаряването на населението, глобалният възрастово стандартизиран коефициент на смъртност през 2023 г. е спаднал с 67% спрямо 1950 г., като всички държави и територии отчитат спад. Средната продължителност на живота в света се е върнала до нивата отпреди пандемията - 76,3 години за жените и 71,5 години за мъжете, което е с над 20 години повече в сравнение с 1950 г. Въпреки напредъка, географските различия остават значителни от 83 години в богатите региони до едва 62 години в Субсахарска Африка.

Сред младежите и младите възрастни най-голямо увеличение на смъртните случаи е отчетено във възрастовата група 20-39 години в Северна Америка с високи доходи за периода 2011-2023 г., главно поради самоубийства, свръхдози и прекомерна употреба на алкохол. През същия период смъртността сред 5-19-годишните се е увеличила в Източна Европа, Северна Америка и Карибите.

През целия изследван период броят на починалите бебета е намалял повече, отколкото във всяка друга възрастова група. Между 2011 и 2023 г. Източна Азия е отчела най-голям спад - 68% на смъртността при децата под 5 години, благодарение на по-доброто хранене, ваксините и укрепването на здравните системи.

Новите модели на GBD 2023 показват, че смъртността при децата на възраст 5-14 години в Субсахарска Африка за периода 1950-2021 г. е била по-висока от предишните оценки, резултат от високите нива на респираторни инфекции, туберкулоза, други заразни заболявания и инциденти. Също така е установено, че смъртността сред младите жени на възраст 15-29 години в региона е с 61% по-висока от предишните оценки, най-вече заради майчина смъртност, пътнотранспортни произшествия и менингит.

Високото кръвно налягане е най-смъртоносното заболяване

  1. Причини за смърт: Преминаване от заразни към незаразни болести

Причините за смърт в световен мащаб се изместват от заразни към незаразни болести, което създава нови предизвикателства, особено за бедните държави. След като COVID-19 бе водещата причина за смърт през 2021 г., през 2023 г. той се е смъкнал на 20-о място, отстъпвайки първите позиции на исхемичната болест на сърцето и инсулта, следвани от хроничната обструктивна белодробна болест, долните респираторни инфекции и неонаталните заболявания.

От 1990 г. насам смъртността от исхемична болест на сърцето и инсулт намалява, както и при диарийните заболявания, туберкулозата, рака на стомаха и морбили. За същия период обаче смъртността от диабет, хронична бъбречна недостатъчност, болестта на Алцхаймер и ХИВ/СПИН се е увеличила.

Средната възраст на смърт в световен мащаб се е повишила от 46,4 години през 1990 г. до 62,9 години през 2023 г., но географските различия остават значителни. Най-висока е в богатите региони, 80,5 години за жените и 74,4 години за мъжете, а най-ниска в Субсахарска Африка, 37,1 години за жените и 34,8 за мъжете.

Вероятността човек да почине преди 70-годишна възраст е намаляла във всички региони между 2000 и 2023 г., макар че в Субсахарска Африка тя се е увеличила за редица незаразни заболявания, а средната възраст на смърт от тях е по-ниска от очакваната. В богатите държави вероятността се е повишила за смърт, свързана с употреба на наркотици.

Източник: iStock/Getty Images
  1. Бреме на болестите, травмите и рисковите фактори: Промените могат да спасят животи

Незаразните болести представляват близо две трети от всички случаи на смърт и инвалидност в света. Водещи са исхемичната болест на сърцето, инсултът и диабетът. В бедните региони се наблюдава рязко нарастване на тези заболявания, което допълнително затруднява здравните системи.

От 1990 до 2023 г. възрастово стандартизираният процент на годините, загубени поради болест или инвалидност (DALY), е спаднал с 36%. Между 2010 и 2023 г. показателите за заразни, майчини, неонатални и хранителни заболявания са намалели с почти 26%. Най-значително е намалението при диарийните заболявания с 50%, при ХИВ/СПИН с 43%, и при туберкулозата с 42%.

Неонаталните заболявания и долните респираторни инфекции остават водещи причини, но също бележат спад съответно с 17% и 25%.

Тези болести причиняват 74% от смъртните случаи в света

Почти половината от глобалната смъртност и заболеваемост през 2023 г. се дължат на 88 предотвратими рискови фактора. Сред десетте най-значими са:

  1. високо систолично кръвно налягане,
  2. замърсяване на въздуха с прахови частици,
  3. тютюнопушене,
  4. висока кръвна захар на гладно,
  5. ниско тегло и кратка бременност при новородените,
  6. висок BMI,
  7. висок LDL холестерол,
  8. бъбречна дисфункция,
  9. забавен растеж при децата и
  10. излагане на олово.

Между 2010 и 2023 г. показателите за висок BMI са се повишили с почти 11%, за употреба на наркотици с 9%, а за висока кръвна захар с 6%.

Новите модели на GBD за излагането на олово, десетия водещ риск, показват директна връзка със сърдечно-съдовите заболявания. Макар че премахването на оловото от горивата е довело до значителен спад на експозицията, то все още е често срещан замърсител в стара боя, почва, вода, подправки и кухненски съдове.

Рисковете, свързани с климата, като замърсяването на въздуха и високите температури, продължават да оказват сериозно въздействие върху глобалното здраве. Най-високите нива на заболеваемост, свързани с праховото замърсяване, се наблюдават в Южна Азия, Субсахарска Африка и региона на Северна Африка и Близкия изток. Високите температури утежняват уязвимостите в тези зони, особено в Сахел, засилвайки ефектите от суша, недостиг на храна и миграция.

Психичните разстройства също нарастват рязко, тревожните с 63%, а депресивните с 26%. Освен това сексуалното насилие и насилието от интимен партньор са посочени като предотвратими фактори, които допринасят за депресия, тревожност и други здравословни проблеми.

Източник: istock

Сред децата под 5 години водещи рискови фактори през 2023 г. са:

  1. недохранването,
  2. замърсяването на въздуха и
  3. липсата на безопасна вода и санитарни условия.

От СЗО посочват като фактор за увеличаването на смъртните случаи и депресията, информира Zdrave.bg

За децата и юношите между 5 и 14 години най-често срещаният риск е недостигът на желязо, а за възрастовата група 15-49 години са:

  1.  (не)безопасният секс и
  2. трудовите злополуки.
Източник: iStock/Getty Images

При хората между 50 и 69 години най-значимите рискове са:

  1. високото кръвно налягане,
  2. тютюнопушенето и
  3. високата кръвна захар.

Между 2010 и 2023 г. годините, загубени поради травми, са намалели с 16%. Мъжете обаче продължават да бъдат по-засегнати, особено момчетата и младите мъже на възраст 10-24 години, при които показателят е повече от два пъти по-висок в сравнение с жените.

Изследването GBD 2023 подчертава спешната необходимост политиците да разширят здравните приоритети отвъд намаляването на детската смъртност и да включат младежите и младите възрастни, особено в регионите с по-високи от очакваните нива на смъртност.

"Десетилетия работа за намаляване на неравенствата в бедните региони са в риск да бъдат заличени заради последните съкращения на международната помощ," предупреди проф. Емануела Гакиду, водещ автор от IHME.

"Тези държави разчитат на глобално финансиране за първична здравна грижа, лекарства и ваксини. Без него пропастта в здравните възможности със сигурност ще се задълбочи."

Оценките от GBD са достъпни и чрез различни интерактивни инструменти за визуализация на данни, включително GBD Compare и GBD Results.

Последвайте ни
15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Ще се

Ще се "преформатира" ли властта? Коалиционните партньори се събират на среща

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Българската хиперкола Alieno се движи... с 3 км/ч

Българската хиперкола Alieno се движи... с 3 км/ч

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"

България Преди 31 минути

От понеделник до четвъртък на четири пъти в следобедните часове ще се спира изцяло трафика на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Любопитно Преди 45 минути

Храните с високо съдържание на фибри, като пълнозърнестите храни, могат да увеличат количеството несмилаема храна

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

България Преди 8 часа

Лагард: Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност

Путин с нови условия за мир в Украйна

Путин с нови условия за мир в Украйна

Свят Преди 9 часа

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Свят Преди 9 часа

Това става „в съответствие с указанията на политическото ръководство“

Край на изборния ден в Северна Македония

Край на изборния ден в Северна Македония

Свят Преди 10 часа

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ печели убедително изборите според предварителните резултати

Караджов: 15 служители на БДЖ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

Караджов: 15 служители на БДЖ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

България Преди 12 часа

Караджов: Ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

България Преди 12 часа

Ташева си е отишла след кратко боледуване

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

България Преди 12 часа

Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради „купен вот“

Скандал с „Мис Пазарджик“ заради „купен вот“

България Преди 12 часа

Скандалът с „Мис Пазарджик“ е поредният в града след изборите за общински власти там

Защо македонски депутат отрича българските си корени

Защо македонски депутат отрича българските си корени

България Преди 13 часа

Миле Лефков от ВМРО-ДПМНЕ въвлече българските служби в операция за дискредитиране на Северна Македония

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Какво става в Украйна, Зеленски: Ще отговорим на руските атаки

Свят Преди 14 часа

Той също така отчете постиженията на украинските войници през последните седмици

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана докато носих първото си дете!

Любопитно Преди 14 часа

Цвети разказа за най-тежкия момент в живота си

<p>Тествахме &bdquo;най-интелигентния&ldquo; модел на Mercedes</p>

Карахме „най-интелигентния“ модел на Mercedes (тест драйв)

Технологии Преди 15 часа

Когато определиш по този начин базовия модел в гамата си, това идва да подскаже за наистина впечатляващи заложби

Над 60 задържани при операция в Турция

Над 60 задържани при операция в Турция

Свят Преди 15 часа

Задържаните са заподозрени, наред с други неща, за участие в структурите на ФЕТО

Израел: Грубо нарушение на примирието, "Хамас" отрече

Израел: Грубо нарушение на примирието, "Хамас" отрече

Свят Преди 16 часа

Междувременно Израел идентифицира двете тела на заложници, върнати през уикенда от "Хамас"

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg
1

Изпращаме октомври с променливо време

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 20 октомври, понеделник

Edna.bg

Соленки с маслини и извара

Edna.bg

Берое се надява на победа срещу закъсалия Монтана

Gong.bg

Арда ще търси нов успех срещу Септември при завръщането си в Кърджали

Gong.bg

15-годишно момче почина, след като беше намушкано в мол в София (СНИМКИ)

Nova.bg

Изпращаме октомври с променливо време

Nova.bg