Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Храните с високо съдържание на фибри, като пълнозърнестите храни, могат да увеличат количеството несмилаема храна

20 октомври 2025, 06:38
Източник: iStock/Getty Images

Н якои храни са най-бързо и лесно смилаеми от организма, което ги прави идеални за тези, които следят храносмилането си или се възстановяват от заболяване.

Продукти от бяло брашно

Според Националните здравни институти на САЩ , фибрите са несмилаеми въглехидрати, които преминават през храносмилателния тракт, без да се разграждат.

Храните с високо съдържание на фибри, като пълнозърнестите храни, могат да увеличат количеството несмилаема храна, движеща се през храносмилателния ви тракт, и да ускорят изхожданията. Те могат да бъдат вредни, ако изпитвате симптоми като подуване на корема и диария.

Рафинираните зърнени продукти като бял ориз, бял хляб и тестени изделия не съдържат фибри. Изборът на тези храни с ниско съдържание на фибри може да даде почивка на червата ви, когато изпитвате храносмилателен дискомфорт.

Консервирани или задушени плодове

Американското дружество за борба с рака съобщава, че някои пресни плодове са богати на фибри и следователно са по-трудни за смилане. По-голямата част от диетичните фибри в плодовете се намират в кората и семките им.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, малините са едни от плодовете с най-високо съдържание на фибри поради големите си семена.

Ако изпитвате гадене или диария, е добре да изберете плодове с ниско съдържание на фибри, като например узрели банани или пъпеш. Беленето на ябълки и круши също е полезно, когато имате проблеми с храносмилането.

Термично обработени зеленчуци

Според Medline Plus, суровите зеленчуци са по-трудни за смилане от сготвените. Когато зеленчуците се сготвят, растителните им клетъчни стени стават по-меки и техните компоненти, като нишестето, стават по-лесно достъпни за храносмилателните ензими на организма. Следователно е по-малко вероятно те да причинят вреда на храносмилателната система.

Лесно смилаемите зеленчуци включват:

  • тиквички и тикви (без семки)
  • спанак
  • картофи (обелени)
  • зелен фасул
  • цвекло
  • морков

Протеини

Животинските протеини не съдържат фибри, така че могат да бъдат трудни за смилане, ако съдържат много мазнини.

Изберете крехки, лесно дъвчащи се протеини, които съдържат ниски до умерени количества хранителни мазнини, като например бъркани яйца и постно месо.

Растителните протеини, като например ядково масло и тофу, също са хранителни варианти, които обикновено се понасят добре.

Избирайте нискомаслени млечни продукти, ако имате проблеми с храносмилането. Те обикновено са по-лесни за храносмилане.

Супи, смутита и пюрета

В такива ястия продуктите вече са механично смачкани, така че храносмилателната система изразходва по-малко енергия за тяхното разграждане. Например, зеленчуковите пюрета или смутита ви позволяват да усвоите витамините и минералите по-бързо.

Супите и пюретата съдържат повече вода, което улеснява преминаването на храната от стомаха и червата. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, това е особено полезно за хора с храносмилателни проблеми.

Смилането на семките на горските плодове в блендер няма да намали съдържанието им на фибри, но може да помогне за стартиране на процеса на механично храносмилане, който обикновено започва в устата.

Кои храни са най-трудни за смилане?

Националният институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания в САЩ класифицира следните храни като трудни за смилане:

  • зеленчуци с високо съдържание на фибри или сурови зеленчуци, като сурови броколи, карфиол, чесън и лук
  • храни с твърди влакна или дебели стъбла, обелки и семена, като аспержи и нарове
  • бобови растения - боб, нахут и леща
  • цели ядки и семена
  • пуканки
  • кисели храни
  • пикантна храна
  • алкохол
  • кофеинови напитки - кафе и черен чай
  • пържени храни
  • преработено месо - колбаси и хот-дог
  • сушено и консервирано месо
  • сушени плодове
  • изкуствени подсладители
Източник: rbc.ua    
