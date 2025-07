Лейди Гага падна по време на концерт в Лас Вегас (ВИДЕО)

Л ейди Гага не се поколеба да продължи с пълна сила, след като падна по време на концерт в Лас Вегас.

Певицата се спъна, докато изпълняваше “Vanish Into You“ и се движеше сред публиката, след като слезе от сцената. Както винаги, Лейди Гага показа, че знае как да се възстановява като истинска суперзвезда.

Lady Gaga slips and falls during one of her shows in Las Vegas, right after the camera man slipped too😫 #MAYHEMBall pic.twitter.com/v7dAwOV1Vl

39-годишната поп икона загуби равновесие по време на изпълнението на песента от новия си албум MAYHEM, част от шоуто MAYHEM Ball в Лас Вегас. На кадри, споделени от фенове в X (бившия Twitter), се вижда как член на снимачния ѝ екип също се спъва, докато документира случката.

Pictured: Jamie so happy she might shoot through the roof



Not pictured: a person next to me going “so cute she held your hand! actually she kind of just… pulled your forearm?? But STILL!” after this



Not pictured: poor Gaga slipping and falling flat on her ass 30s before this pic.twitter.com/Kr8kI0eEyF