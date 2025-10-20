Свят

Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали

Летателната машина е излязла от пистата и е паднала в морето

20 октомври 2025, 07:14
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама души загинаха, след като товарен самолет, кацнал в Хонконг, се сблъскал с наземен автомобил и се плъзнал от пистата в морето преди зазоряване. Това съобщиха властите.

Товарният самолет B744, пристигащ от Обединените арабски емирства, „се е отклонил от северната писта след кацане и е паднал в морето“, съобщи Департаментът за гражданска авиация на Хонконг.

„Предварителната информация сочи, че четиримата членове на екипажа на борда са спасени и откарани в болница, а двама членове на наземния персонал са пострадали и паднали в морето“, добави департаментът.

Смята се, че самолетът е ударил наземно превозно средство, което също е паднало в морето, предаде АФП.

30-годишен мъж, намиращ се в наземното превозно средство, е бил обявен за мъртъв на място, а друг 41-годишен мъж е починал след като е бил откаран в болница.

Северната писта на летището беше временно затворена, докато другите две писти продължават да функционират.

Източник: БГНЕС    
