Любопитно

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

12 май 2026, 14:26
С лед премиерата на дългоочакваното продължение на „Дяволът носи Прада“, вниманието на публиката беше привлечено не само от висшата мода, но и от една специфична техника за самопомощ. В една от ключовите сцени героинята на Емили Блънт, Емили Чарлтън, използва т.нар. „топлин“ (tapping), за да регулира нервната си система в момент на екстремен професионален стрес. Това насочи общественото внимание към Техниката за емоционална свобода (ТЕС) като достъпен инструмент за психично здраве, съобщава Hello!

Какво представлява ТЕС (Топлин)?

Техниката за емоционална свобода (EFT) съчетава елементи от когнитивната терапия с физическа стимулация на специфични меридианни точки по тялото. Процесът включва леко потупване с пръсти по главата, лицето и горната част на тялото, докато практикуващият се фокусира върху конкретен източник на стрес или негативна емоция.

Научна основа и ефективност

Макар на пръв поглед да изглежда нетрадиционно, методът има сериозна научна подкрепа. Обширен преглед на над 50 изследователски проучвания, публикуван през 2022 г., определя ТЕС като „умерено до силно ефективен“ метод при състояния като:

  • Тревожност и депресия;
  • Хронично безсъние;
  • Посттравматично стресово разстройство (ПТСР);
  • Физическа болка и фобии.

Експерти като Попи Делбридж, автор на системата Rapid Tapping, обясняват, че потупването изпраща директен физически сигнал до мозъка, който деактивира реакцията „борба или бягство“. По този начин тялото получава съобщение, че заплахата е „фалшива тревога“ и е в безопасност.

Приложение в ежедневието

Популярността на метода сред заетите майки и работещите в силно конкурентни среди се дължи на неговата практичност. Според специалистите, процесът преминава през три основни етапа:

  • Признаване: Назоваване на конкретния страх или напрежение.
  • Приемане: Осъзнаване на причините за това състояние без самоосъждане.
  • Утвърждаване: Отваряне на възможност за промяна на емоционалното състояние, въпреки настоящия дискомфорт.

Включването на „топлин“ в масовата култура чрез филми като „Дяволът носи Прада 2“ нормализира разговорите за прегарянето (бърнаут) и инструментите за емоционална регулация. За много хора в средна възраст, балансиращи между кариера и семейни задължения, тази техника се превръща в бърз и безплатен начин за възстановяване на вътрешния баланс в хаотичното ежедневие.

