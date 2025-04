Мелания Тръмп отличи жена, преживяла ужаса на пленничеството

И зраелска жена, оцеляла 55 дни в плен на "Хамас" след нападението на терористичната група срещу еврейската държава на 7 октомври 2023 г., беше удостоена във вторник с 19-ата Международна награда за кураж на жените на Държавния департамент. Наградата бе връчена от първата дама Мелания Тръмп.

В присъствието на първата дама и държавния секретар Марко Рубио, адвокатът Амит Сусана разказа за новата си перспектива върху свободата, след като бе освободена от плен на 30 ноември 2023 г.

Melania Trump honors eight ‘extraordinary women’, including Israeli held in brutal captivity by Hamas https://t.co/3aWmsAlqj8 pic.twitter.com/3K4yMib7EV