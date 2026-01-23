Любопитно

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак на 22 януари 2025 г., като празнуваха с вечеря във Вашингтон, а първата дама скоро представя документалния филм „Мелания“ за живота си преди Белия дом

23 януари 2026, 14:23
Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак
Източник: БТА

П резидентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп отбелязаха 21-вата си годишнина от сватбата на 22 януари 2025 г.

Президентът се завърна във Вашингтон миналата вечер от Световния икономически форум в Давос, и планира да отбележи годишнината с вечеря с първата дама, съобщи източник от Белия дом пред Fox News.

Тръмп се запознава с модела Мелания Кнаус през 1998 г. на парти в Ню Йорк. Сватбената церемония на двойката, на която присъстват 350 гости, се състоя в епископалната църква в Палм Бийч, а празненството продължи с прием в „Мар-а-Лаго“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fox News (@foxnews)

Тогавашната бъдеща първа дама беше облечена в сватбена рокля на Christian Dior на стойност 100 000 долара. Според публикации от онова време в The Palm Beach Post и The Palm Beach Daily News, роклята е включвала 4-метров шлейф и 5-метров воал, покрит с мъниста, за чието изработване са били необходими над 500 часа ръчно шиене.

В наскоро издадения си мемоар „Мелания“ първата дама споделя за сватбения си ден: „Въпреки че сватбата ми беше грандиозна по мащаб... това, което чувствах в сърцето си, беше това, което всяка друга булка чувства в своя специален ден. Натискът да се уверя, че всичко ще протече гладко, със сигурност беше реален, но в крайна сметка основният ми фокус беше да отпразнувам Доналд, любовта и отдадеността си, заобиколена от любимите ми хора.“

По информация от медиите балната зала „Доналд Дж. Тръмп“ в „Мар-а-Лаго“ е била украсена с 10 000 цветя за случая, а гостите са били посрещнати с хайвер и шампанско „Кристал“, поднесени от екип от готвачи.

В репортаж от януари 2005 г. „Палм Бийч Дейли Нюз“ съобщава, че вечерята е включвала „предястия, пълни с хайвер, филе, миниатюрни сватбени торти и най-финия кристал, налят в една от онези магически чаши, които никога, никога не остават празни“. В публикацията се допълва: „Дълги маси за по 20 души изпълваха балната зала с блестящите ѝ полилеи и обширни златни орнаменти. Дизайнерът Престън Бейли подреди масите в кремаво и златно – от ленените покривки и порцелана до приборите за хранене.“

Embed from Getty Images

Доналд и Мелания Тръмп имат син – Барън Уилям Тръмп, петото и най-малко дете на президента, роден на 20 март 2006 г. в Ню Йорк. Днес 19-годишният Барън е студент в Нюйоркския университет и посещава занятия в кампуса на учебното заведение във Вашингтон, окръг Колумбия.

По-късно този месец г-жа Тръмп ще представи документалния филм „Мелания“, който предлага на зрителите интимен поглед към нейния живот. Филмът с продължителност 104 минути проследява живота на първата дама преди встъпването ѝ в длъжност – от дома ѝ в „Тръмп Тауър“ в Ню Йорк, през „Мар-а-Лаго“ в Палм Бийч, до кадри зад кулисите в Белия дом.

„Историята се задвижи през 20-те дни от живота ми преди встъпването в длъжност на президента на САЩ“, каза първата дама пред Fox News. „За първи път публиката по целия свят е поканена в кината, за да стане свидетел на разгръщането на тази ключова глава – личен, нефилтриран поглед върху това как се справям със семейството, бизнеса и филантропията по време на забележителното си пътуване към това да стана първа дама на Съединените американски щати“, добави г-жа Тръмп.

Embed from Getty Images

Тя подчерта, че историята „никога не е била разказвана и тъй като темата е исторически значима, за мен беше наложително да създам филм от най-висок кинематографичен стандарт, подходящ изключително за киносалоните по целия свят“.

„20-те дни от живота ми, предшестващи встъпването в длъжност на президента на САЩ, представляват рядък и определящ момент – такъв, който изисква щателна грижа, почтеност и безкомпромисно майсторство“, каза тя.

„Горда съм да споделя този много специфичен момент от живота си – 20 дни на интензивен преход и планиране – с киномани и фенове по целия свят.“

Премиерата на „Мелания“ е насрочена за 30 януари.

Доналд Тръмп Мелания Тръмп Годишнина от сватбата Сватба Първа дама Мар-а-Лаго Документален филм Белия дом Президент на САЩ Семейство Тръмп
Последвайте ни

По темата

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
9 очарователни факта за женските котки

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 17 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 16 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 18 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кой е първият джентълмен на България - съпругът на Илияна Йотова&nbsp;</p>

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

България Преди 14 минути

Докато Илияна Йотова изкачваше всяко стъпало на политическата стълбица – от новинарското студио на БНТ до залите на Европейския парламент и „Дондуков“ 2 – до нея винаги е стоял един и същ мъж. Андрей Йотов

<p>Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV</p>

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Технологии Преди 14 минути

Днес бяха връчени първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електромобили по ТЕН-Т мрежата

<p>Не дръжте тези неща у дома &ndash; привличат бедност</p>

Не дръжте тези неща у дома – привличат бедност

Любопитно Преди 48 минути

Тези предмети действат като невидими течове, през които възможностите и благополучие се изплъзват

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Свят Преди 58 минути

ПТП с участието на любимия син на ръководителя на републиката се оказва въпрос за устойчивостта на цялата власт в Чечения

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Свят Преди 59 минути

Мъжът е задържан на летището във Варна през ноември миналата година

Иван Кънчев

„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

Свят Преди 1 час

Бурята, която се очаква да започне днес и да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг и всички видове зимни валежи, включително леден дъжд и сняг

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Свят Преди 1 час

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун

Със зимно палто в женска спа зона: Ким Чен-ун на инспекция

Любопитно Преди 1 час

Оцеля ли френското правителство при гласуването на втория вот на недоверие

Оцеля ли френското правителство при гласуването на втория вот на недоверие

Свят Преди 1 час

Първият вот, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция" също не мина

Шанс в края на януари - големи промени за пет зодии

Шанс в края на януари - големи промени за пет зодии

Любопитно Преди 1 час

Според астролозите Овен, Близнаци, Рак, Дева и Стрелец ще получат специален шанс в работата, финансите или личния живот

След раздялата с Кийт Ърбан: Никол Кидман покорява Антарктида

След раздялата с Кийт Ърбан: Никол Кидман покорява Антарктида

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда отбеляза, че вече е посетила всички седем континента с пътуването си до Антарктида

<p>Жена падна в Гребния канал в Пловдив</p>

Жена падна в Гребния канал в Пловдив, мъже я спасиха от удавяне и премръзване

България Преди 1 час

Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични

Любимият рапър на Еминем идва в София: Световната икона REDMAN пристига у нас

Любимият рапър на Еминем идва в София: Световната икона REDMAN пристига у нас

Любопитно Преди 2 часа

Хип-хоп легендата REDMAN идва в София на 14 май. Рапърът, определен от Еминем за един от най-великите на всички времена, ще представи шоу, размиващо границите между класическия East Coast звук и модерната вълна.

<p>Арестуваха четирима ученици в Пловдив</p>

Арестуваха четирима ученици за серия грабежи в Пловдив

Свят Преди 2 часа

Задържаните имат предишни регистрации в полицията

.

Песков: Украинската армия трябва да напусне Донбас

Свят Преди 2 часа

"Те трябва да се оттеглят оттам", категоричен е Песков

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Парис Хилтън за изтичането на нейно интимно видео: „Нарекоха го скандал, беше злоупотреба“

Edna.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Edna.bg

Еуфория в Шалке: 1200 фена посрещнаха Джеко на първата му тренировка (видео)

Gong.bg

Ботев Пловдив привлече футболист от Югоизточната Трета лига

Gong.bg

България има нов президент

Nova.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Nova.bg