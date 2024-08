Майският бог на мълниите: Разкриха тайните на нов изгубен град

Д ълбоко в мексиканската джунгла в края на полуостров Юкатан археолозите са открили скрито историческо съкровище.

Там, в древния, отдавна изоставен град на маите Коба, близо до извисяващата се пирамида Ноох Мул, е намерена огромна каменна плоча, скрита в някогашното дъно на свещен басейн. Това, което прави плочата толкова специална, е нейният надпис, състоящ се от 123 глифа, старателно издълбани на повърхността ѝ.

Първоначалната проверка показва, че глифовете описват датата на основаване на град, наречен Кех Виц Нал или „Еленова планина“, на 12 май 569 г. Те също така назовават името на неизвестен досега владетел на маите - К'ауил Ч'ак Чен, име, което се позовава на К'ауил, майския бог на мълниите.

Други глифове се отнасят до боговете, за които се смята, че са основали Коба, включително Болон Ц'акаб Аяв - господарят на безброй поколения.

