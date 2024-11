Лудият мед, който може да те повали: Тайните на опасния деликатес от Черноморието

В малка дървена колиба, кацнала високо на метални кокили, дронът на пчелите е силен и настоятелен.

Хасан Кутлатуата, с пчеларски костюм и непокрити ръце, стисва духалото на своя пълен с бор пчелен пушач, докато бледи венци се въртят във въздуха. Димът е за успокояване на пчелите, като маскира феромона, който те отделят при опасност.

Когато Кутлатуата вдига капака от липовите кошери, бръмченето се усилва, но пчелите не са ядосани —самият им мед им е луд.

Това е процесът за дели бал — „луд мед“, който се произвежда само в Черноморския регион на Турция и Хиндукуш в Непал.

🪷 The third Saturday in August is World Honey Bee Day ... As a boy in #Bithynia (modern Turkey), Antinous must have tasted "Mad Honey" ("deli bal" in Turkish) ... bees honey made from rhododendron blossoms. It has a neurotoxin that causes hallucinations when mixed with drinks.… pic.twitter.com/Bk6bresDVl — Antinous the Gay God (@antinousgaygod) August 17, 2024

Пчелите събират нектар от лилав рододендрон, а медът съдържа граянотоксин, който може да достави леко опиянение, но в големи количества да доведе до отравяне.

Дели бал е използван в народната медицина за понижаване на кръвното налягане и като сексуален стимулант, а днес се продава на премиум цена. Медът има тъмно кехлибарен цвят и остър аромат, а присъствието на граянотоксин се усеща с билкова горчивина и топлина в гърлото.

„Не трябва да ядем много. Ако ядем повече, може да ни повлияе“, предупреждава Кутлатуата. Препоръчителната доза на ден е една супена лъжица, след изграждане на толеранс. Иначе последствията може и да не са приятни.

„Не води до халюцинации, но може да се появи замаяност, ниско кръвно налягане, треска и гадене. Трябва да внимаваме“, добави пчеларят.

Този мед е повалил дори армии.

Have you heard about Peri Bal? Mad honey from Turkey. pic.twitter.com/yEU4KdtdOW — C. Marina Marchese (@HoneySommelier) July 9, 2024

През 4-ти век пр.н.е. Ксенофонт, древногръцкият войн, описва как войници близо до Трабзон претърпяват неочаквана слабост след прекаляване с меда:

„Нито един от тях не можеше да стане. Тези, които бяха яли малко, бяха като пияни, а тези, които бяха яли много, изглеждаха като луди, а в някои случаи дори умиращи", пише в историческо описание на събитието.

Пчеларите се сблъскват и с опасността от медоносни мечки - някои от които под въздействието на "лудия мед".

Кошерите са поставени на метални стълбове, за да попречи на мечките да се катерят. Кутлатуата все още носи белези от нападение преди 20 години, когато се е сражавал с мечка, която се е опиянила от меда.

A bear in Turkey was found wandering around in an apparently "high" state after eating an excessive amount of hallucinogenic honey stolen from a beehive. Honey produced by bees from the nectar of Rhododendron is sometimes called "mad honey," due to its intoxicating effect. pic.twitter.com/0O9AftFjmR — Joe Rogan Podcast (@joeroganhq) August 20, 2022

“Срещаме мечки почти всеки ден. Винаги, когато се изкачваме в планината, се натъкваме на мечка.”

Медът е основна част от закуската в турските домове. Кутлатуата и семейството му го комбинират с масло и го намазват върху хляб, като източник на енергия и здраве.

За тях медът означава „здраве“ — ако има болки в гърлото, кашлица или умора, те се обръщат към него.

Кутлатуата намира успокоение в пчелите. „Когато съм стресиран, отивам при тях. Отварям кошера, грижа се за тях и целият ми стрес изчезва.“

Дели бал е законен в Турция и в някои други държави, но Американската администрация по храните и лекарствата не препоръчва консумацията му.

„Потребителите трябва да проверят етикетите на меда, за да се уверят, че не е маркиран като "луд мед", предупреждава говорител на FDA. „Консумацията на мед с висока концентрация на токсина може да доведе до ‘лудо отравяне с мед’, със симптоми като гадене и замаяност, но това е рядкост.“