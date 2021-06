Лиъм Нийсън влиза в образа на Филип Марлоу

Лиъм Нийсън ще се превъплъти в образа на Филип Марлоу в екранизация по роман за прочутия частен детектив от произведенията на Реймънд Чандлър.

За него няма нещо твърде лично: чаровният Лиам Нийсън

Трилърът от типа филм ноар е озаглавен "Марлоу" и ще бъде режисиран от носителя на Оскар Нийл Джордан ("Играчка-плачка", "Интервю с вампир").

