Линдзи Вон зашемети в изрязан червен бански месеци след ужасяващото падане на Олимпиадата

Л индзи Вон отново е в действие и по-здрава от всякога след ужасяващото падане на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина през февруари 2026 г., която я изпрати в болница за седмици, съобщава Hello! .

41-годишната легенда изглежда невероятно в поредица от снимки от ваканцията си, публикувани в социалните мрежи, на които се наслаждава на слънцето край Средиземно море и използва пълноценно свободното си време.

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Линдзи изуми феновете със стегнатото си тяло

На един от кадрите Линдзи позира изправена върху падълборд, облечена в изрязан червен бикини бански, който разкрива завидно стегнатите ѝ коремни мускули, докато се усмихва пред камерата. На друга снимка олимпийската шампионка прави знака за мир с пръсти, подготвяйки се за водни спортове с черен бански и спасителна жилетка.

Lindsey Vonn Slips Into Red Bikini for Action-Packed Trip Weeks After Revealing Her Ankle Is Still Broken https://t.co/CJFhjH6i4Z — People (@people) August 6, 2026

„В движение съм...“, написа тя като описание, а феновете ѝ бързо заляха секцията за коментари с любов и подкрепа.

„Каква красива шампионка си! Виж се само!!!“, написа един от тях.

Друг добави: „Красива отвътре и отвън“.

Трети коментира: „На дъската изглеждаш на около 21 години!“, а друг добави: „Изглеждаш страхотно“.

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

Опустошителният инцидент на Линдзи

Олимпийската шампионка измина дълъг път след ужасяващия инцидент, при който претърпя сложна фрактура на тибията (пищяла) и счупване на глезена, за които бяха необходими няколко операции и месеци рехабилитация.

Шампионката се оттегли от алпийските ски през 2019 г. поради множество контузии, преди да направи грандиозно завръщане през 2024 г. Едва девет дни преди състезанието в спускането за жени на Олимпиадата, тя скъса предна кръстна връзка (ACL).

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

По време на финала на 8 февруари тази година Линдзи закачи врата едва 13 секунди след старта си и трябваше да бъде транспортирана с хеликоптер от пистата заради тежките си наранявания. Тя почти не загуби левия си крак заради т.нар. компартмент синдром – състояние, при което в мускулите се натрупва опасно налягане и се спира кръвопотокът.

„Всичко беше на парчета“, разкри тя в Instagram.

BREAKING: U.S. skiing veteran Lindsey Vonn crashes at the Winter Olympics; medevac’d by helicopter pic.twitter.com/ZFvzkMvCv0 — TaraBull (@TaraBull) February 8, 2026

„Компартмент синдромът означава, че има твърде голяма травма в една област от тялото, натрупва се твърде много кръв и тя остава блокирана. Това смазва всичко – всички мускули, нерви и сухожилия просто започват да умират“, разкрива тя.

За нейно щастие, лекарят ѝ извършва фасциотомия, с което освобождава силното налягане и спасява крака ѝ.

Отново на крака

Русата красавица сподели пред E! News през юли, че все още ѝ предстои „дълъг път“ в възстановяването.

„Все още нямам предна кръстна връзка, така че трябва да оправя това. Трябва да извадят целия метал от крака ми и тогава ще правим оценки“, обясни тя пред медията.

„Може и да не съм направила всичко, което исках, но направих много и трябва да се гордея със себе си за това“, добави тя.

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

„Бях толкова долу психически. Чувствах, че каквото и да правя, няма прогрес и плачех много... [но] мисля, че си имах доверие повече, отколкото смятах за възможно“, продължи тя.

„В крайна сметка, когато се възстановяваш от нещо такова, нямаш друг избор – при рехабилитацията няма опция да се предадеш, просто трябва да продължиш. И аз издържах“, допълва тя.

Линдзи отбеляза важен крайъгълен камък през март, когато се завърна във фитнеса, а по-късно през юни сподели радостта си от възможността да тренира на пълни обороти:

„Лицето, което правя, когато най-накрая мога да тренирам истински във фитнеса!“, написа тя в социалните мрежи и допълни: „Това ме прави толкова щастлива и развълнувана, че дори не мога да го опиша с думи!“.