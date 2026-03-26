"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

Голямата Линдзи Вон проговори за първи път след зловещото падане на Олимпиадата. Ски легендата разказва за битката на лекарите да спасят крака ѝ и за папараците, които едва не попречиха на спасителната операция

26 март 2026, 16:40
А мериканската ски звезда Линдзи Вон беше емоционално откровена в първото си интервю, откакто едва не загуби левия си крак при ужасяващата катастрофа на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г.

Вон, която се появява на корицата на Vanity Fair, описа чистата паника и болка, които е изпитала - както и рояка от папараци - докато е била хоспитализирана в Италия, след като е счупила тибията (големия пищял), фибулата (малкия пищял) и глезена си.

Вон, която миналия месец беше транспортирана с хеликоптер от пистата, си спомни, че са ѝ били дадени болкоуспокояващи, преди да бъде подложена на КТ (компютърна томография) под грижите на Том Хакет, главният лекар на отбора по ски и сноуборд на САЩ.

„По средата започнах да се потя. Бях в толкова екстремна болка. Изкрещях с цяло гърло: Извадете ме“, каза Вон, трикратна олимпийска медалистка.

„Болката просто не стихваше. Не отпускаше. Запечатано е в мозъка ми“, казва Вон.

Скенерът разкрил, че Вон има тежка фрактура на левия крак, която изисква хирургична стабилизация, и Хакет взел решение да я прехвърли в болница в Тревизо, Италия.

Хеликоптерът, превозващ състезателката до болницата обаче, е имал трудности при кацането, тъй като папараци са окупирали хеликоптерната площадка.

„Някак си беше изтекла информация, че отиваме точно там“, каза Хакет пред Vanity Fair. „Което беше необичайно. Не бях казал на никого“, допълва Хакет.

При пристигането екип от 20 лекари и медицински сестри се подготвили за операция, за да започнат работа по крака на Вон.

Въпреки че първата операция минала добре, Вон изпитвала мъчителна болка и кракът ѝ не спирал да се подува.

„Ставаше все по-зле и тя не реагираше на огромни количества фентанил, морфин, оксикодон - на всеки наркотик, който можете да си представите“, каза Хакет.

„Д-р Хакет беше отляво на мен. Около мен имаше куп лекари и медицински сестри“, спомня си Вон.

„Той каза: „Не се притеснявай, ще спася крака ти. Поемам нещата. Влизам в операционната“, казва Вон.

Вон е развила „компартмент синдром“ - опасно състояние, при което налягането в крака се покачва, ограничавайки притока на кръв и причинявайки мащабно увреждане на нервите.

„Сигурен съм, че сте виждали хот-дог или наденички на скара. Те се подуват все повече и повече. Тогава изведнъж се пръскат. Напукват се. Това в основни линии се случва при компартмент синдрома“, обясни Хакет.

„Имаше много сериозен шанс тя да загуби всички функции на крака си, ако не и самия крак. Най-добрият сценарий в такива ситуации е, че може да запазите крака си, но той ще бъде безполезен“.

