Лейди Гага се сгоди? Голям диамантен пръстен блесна на лявата ѝ ръка

Л ейди Гага предизвика слухове за годеж, след като феновете забелязаха масивно допълнение към колекцията ѝ от бижута.

Изпълнителката на „Born This Way“, която се среща с приятеля си Майкъл Полански от 2019 г., беше забелязана да носи масивен диамантен пръстен на левия си безименен пръст, докато се разхождаше из Западен Холивуд в неделя.

38-годишната Гага носеше дълго черно палто за излизане, което съчета с черна риза отдолу и чифт класически черни обувки и голяма чанта. Тя беше забелязана да се усмихва, докато пръстенът надничаше изпод палтото ѝ.

