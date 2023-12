Легендата на NBA Карим Абдул-Джабар счупи бедро

Л егендата на NВА Карим Абдул-Джабар беше откаран в болница, след като счупи бедрото си при падане на концерт в петък.

76-годишният играч, който е единственият шест пъти най-полезен играч в историята на лигата, ще бъде опериран в болница в Лос Анджелис.

Абдул-Джабар играе в NBA от 1969-89 г., като печели шест шампионски титли - пет с Лос Анджелис Лейкърс.

Той държеше рекорда за точкуване в редовния сезон на NBA от 38 387 точки, докато ЛеБрон Джеймс не го счупи през февруари.

19-кратният играч на звездите все още държи рекордите за попадения от игра от редовния сезон (15 837) и изиграни минути в кариерата (57 446).

Той също има успешна актьорска кариера, появявайки се във филми, включително "Самолет!" и "Glass Onion"", както и участие в The Fresh Prince of Bel-Air", "The Simpsons" и "The Big Bang Theory".

„Всички ние сме дълбоко благодарни за цялата подкрепа за Карим, особено от пожарната служба в Лос Анджелис, която помогна на Карим на място, и невероятния медицински екип и лекари в болницата на UCLA, които се грижат страхотно за Карим сега," каза неговият бизнес партньор Дебора Моралес.