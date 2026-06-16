Легендарно завръщане: Серина и Винъс Уилямс отново заедно на „Уимбълдън“

Т енис легендите Серина и Винъс Уилямс ще възродят едно от най-великите партньорства на двойки в историята на тениса. Сестрите получиха специална покана („уайлд кард“) за участие в тазгодишното издание на „Уимбълдън“. Новината предизвика огромно вълнение, тъй като идва на фона на изненадващото завръщане на 44-годишната Серина на корта след четири години в пенсия, съобщава The Guardian.

Сензация в тениса: На 44 години Серина Уилямс се завръща на корта

Серина, която е 7-кратна шампионка на сингъл в Лондон, не е поискала покана за индивидуалната схема и все още пази в тайна дали планира да се завърне изобщо на сингъл. Сестра ѝ Винъс, която утре навършва 46 години и е 5-кратна шампионка на сингъл, също не е получила покана за индивидуалния турнир. Винъс се състезава в професионалния тур още от далечната 1994 г., като е спирала единствено заради здравословни проблеми.

1375 дни по-късно: 44-годишната Серина Уилямс се завърна на корта с грандиозна победа

Сестрите Уилямс са сред най-успешните тандеми на двойки в историята, като имат 14 титли от Големия шлем (второ постижение в „Оупън ерата“) и 6 трофея от „Уимбълдън“ (рекорд в „Оупън ерата“). Към това те добавят три златни олимпийски медала и първо място в световната ранглиста на двойки.

Williams sisters receive Wimbledon doubles wildcard https://t.co/6yyUnDNJ40 — BBC News (UK) (@BBCNews) June 16, 2026

Серина ще направи следващата стъпка от завръщането си още днес на турнира в Берлин, където ще си партнира на двойки с Каролина Мухова. Миналата седмица тя игра в „Куинс Клъб“ с Виктория Мбоко и записа победа, но за съжаление младата ѝ партньорка скъса връзки на коляното и отпадна за целия сезон на трева.

Григор Димитров също получава „уайлд кард“

Организаторите от „Ол Ингланд Клъб“ трябваше да вземат и няколко други трудни решения за раздаването на поканите. Една от тях отива при младата сензация Мая Хвалинска, която стигна до финала на „Ролан Гарос“ като квалификантка. Заради скока си в ранглистата до №21, тя ще има редкия статус хем да участва с покана, хем да бъде сред поставените в схемата.

Serena Williams is back at Wimbledon! Seven-time champion gets doubles wildcard - and will play alongside sister Venus https://t.co/1UvRw2o4fk — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 16, 2026

При мъжете на сингъл специални покани за основната схема получават ветераните Стан Вавринка, който обяви, че ще се пенсионира в края на този сезон, както и първата ракета на България Григор Димитров.

Британецът Дан Еванс, за когото това също ще бъде последен „Уимбълдън“ в кариерата, изненадващо не попадна в първоначалния списък на сингъл, но получи „уайлд кард“ за турнира на двойки, където ще играе със своя сънародник Хенри Сърл.