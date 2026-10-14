Монблан „порасна“: Най-високият връх в Алпите се издигна с близо два метра

М онблан, най-високият връх в Алпите и Западна Европа, е измерен през септември 2026 г. на височина 4807,47 метра - с 1,88 метра повече спрямо предишното измерване през 2023 г. Това съобщиха в сряда френски експерти геодезисти.

„Върхът е в постоянно движение“, заяви Жан дьо Гарет, председател на Камарата на геодезистите в департамента От Савоа.

По думите му отделните измервания нямат самостоятелно значение по отношение на климатичните промени, но осигуряват данни за проследяване на дългосрочните тенденции.

Височината на Монблан се променя през годините заради колебанията в дебелината на снежно-ледената шапка.

През 2007 г. върхът е измерен на 4810,90 метра, докато през 2023 г. височината му е била 4805,59 метра.

Измерванията се извършват приблизително на всеки две години. При последната експедиция специалистите използваха сателитни системи за позициониране, дронове и георадар, за да изследват повърхността и структурата под снега и леда.

В рамките на кампанията през 2026 г. беше извършено и измерване на силата на земното притегляне на върха. Получените данни ще помогнат на учените да изследват по-подробно промените в планината. Колебанията във височината сами по себе си обаче не са достатъчни, за да се направят категорични изводи за въздействието на климатичните промени.