Стилни и влюбени: Брад Пит и Инес де Рамон завладяха нощен Париж

Б рад Пит и приятелката му Инес де Рамон се насладиха на романтична вечер в Париж, посещавайки концерта на музиканта Джеймс Блейк. Холивудската двойка заложи на коренно различни стилови концепции - докато 62-годишният актьор изненада с ярки и смели цветове, 33-годишната Инес заложи на елегантен монохромен шик, съобщава HELLO!.

Дизайнерката на бижута демонстрира изтънченост с кожен панталон с висока талия, подчертаващ фигурата ѝ, съчетан с изчистена бяла тениска, кремаво палто от пухкав сноп, черни боти и тесни слънчеви очила. Визията ѝ беше допълнена от естествен грим и коса, оформена на меки вълни.

От своя страна, носителят на „Оскар“ избра аутфит, вдъхновен от 70-те години на миналия век - велурено яке в цвят паун (синио-зелено), елегантен панталон в цвят маджента и раирана бяла риза, завършвайки визията със стилни очила и черни обувки.

Fans couldn't believe their eyes as Brad Pitt and his partner, Ines de Ramon, created massive buzz, navigating paparazzi hand in hand after the James Blake concert in Paris on Oct. 12, 2026. This capped a jet-setting week following the London Albies gala #BradPitt #InesDeRamon https://t.co/T9SVDUnyVx — MTN (@movietv_news) October 13, 2026

Любов без излишни изчисления

След повече от две години връзка, двойката, между която има 29 години разлика във възрастта, прави все по-чести и бляскави съвместни появи. Неотдавна двамата присъстваха и на годишните награди Albies, организирани от фондацията на Джордж Клуни за правосъдие, където Инес блесна с ефирна рокля от дантела, а Брад заложи на класически черен смокинг.

Запитан наскоро в интервю за списание GQ дали публичните му появи с Инес са внимателно планирани за маркетингови цели около филмовите му проекти, Брад Пит категорично отрече: „Не, човек, нищо не е толкова изчислено. Боже мой, колко изтощително би било, ако живееш с подобни сметки? Не, животът просто се развива. Връзките се развиват естествено“.

Brad Pitt and girlfriend Ines de Ramon step out hand in hand after the James show in Paris. 💖 📸: BACKGRID https://t.co/bfL1sTiN6Y — Page Six (@PageSix) October 12, 2026

В момента двойката прекарва доста време в Европа, където Инес де Рамон присъства и на ревютата в рамките на Седмицата на модата в Париж, затвърждавайки статута си на една от най-стилните жени в средите.